Bir yıldır her saniye birlikteler ama birbirlerine ilk kez baktılar... İkizlerin hayata mucize tutunuşu!

2020 yılının ağustos ayında doğdular. Ama henüz isimleri yok...

İsrail'de doğan yapışık ikiz kız kardeşler hem ülke hem de dünya gündemine girdi. Zira oldukça nadir gerçekleştirilebilen ve olumlu sonuçlanması zor bir operasyon sonucu hayatta oldukları bir yılın sonunda kardeşler ilk kez birbirlerine baktı ve bu anlar uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya servis edildi.

Başlarının arkasından yapışık olarak doğan kardeşler İsrail'in Beerşebaa şehrinde Soroka Tıp Merkezi2nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla birbirlerinden ayrıldı ve sağlıklarına kavuştu.

12 saat süren ameliyat için yapılan hazırlıklar aylar öncesinde başlarken ikiz kardeşlerin kafa üzerindeki saçlı derisi için 'Greft' çalışması yapıldı. Bu tıpta 'vücuttaki herhangi bir dokunun, vücuttaki başka bir bölgeye nakil edilmek amacıyla, bu dokuyu besleyen damar ve sinir bağlantısı olmadan alınması' operasyonuna verilen isim. Bu doku parçasının taşındığı vücut bölgesinde damar onarımları yapılarak beslenme imkanı yok.

Bu kritik operasyon için İsrail'den ve dünyadan birçok uzman hazırlıklara ve ameliyata katıldı.

Henüz isimleri konulmayan ikiz kardeşlerin sağlıklarının iyi olduğu açıklandı.

Ameliyatın yapıldığı tıp merkezinin plastik cerrahi bölümü başkanı İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada 'Bebekler kendi başlarına soluk alıp vermeye ve beslenmeye başladı.' müjdesini verdi.

Dünya çapında sadece 20 kez gerçekleştirilen bu operasyon İsrail'de ise ilk kez yapıldı.

Ameliyattan aylar önce başlarının arasına şişirebilir silikon torbalar yerleştirilen bebeklerin başlarındaki deri bu sayede zaman içinde esnedi. Ameliyat sonrasında kafatasları yeniden yapılandırılınca kardeşlere yeni deri dokusu nakli de yapıldı. Aynı zamanda ikizlerin 3 boyutlu modellendirmelerinden de ameliyat esnasında faydalanıldı.

Hastane personeli ve kızların ailesi her şeyin yolunda gitmesine çok sevindiklerini açıklarken ikiz kardeşlerin bu operasyon sonrasında tamamen sağlıklı ve normal bir hayat sürecekleri ifade edildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor