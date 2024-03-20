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Bir gecede silindiler

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Kraliyet Ailesi#Prens Harry#Meghan Markle
Bir gecede silindiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 07:00

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin resmi web sitesinde bulunan Prens Harry ve Meghan Markle’ın biyografileri kısaltılarak birleştirildi.

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2020’de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınan çiftin, web sitesinde hayat hikâyelerinin bulunduğu ayrı sayfalar birleştirilerek kısaltıldı, üstelik ailenin skandallarla anılan ismi Prens Andrew’un yanına yerleştirildi. Meghan’ın çeşitli hayır kurumlarına verdiği desteği anlatan 14 paragraflık tam sayfa kaldırıldı, yerine Kraliyet Ailesi olarak görev yaptığı sırada başında olduğu bazı kuruluşların listelendiği tek bir cümle eklendi.

Harry yeni ortak biyografide toplam beş paragraflık kısımda yer alıyor. Çift şu anda sitenin alt kısmında bulunuyor.

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#İngiltere Kraliyet Ailesi#Prens Harry#Meghan Markle

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