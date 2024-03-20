Bir gecede silindiler

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2020’de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınan çiftin, web sitesinde hayat hikâyelerinin bulunduğu ayrı sayfalar birleştirilerek kısaltıldı, üstelik ailenin skandallarla anılan ismi Prens Andrew’un yanına yerleştirildi. Meghan’ın çeşitli hayır kurumlarına verdiği desteği anlatan 14 paragraflık tam sayfa kaldırıldı, yerine Kraliyet Ailesi olarak görev yaptığı sırada başında olduğu bazı kuruluşların listelendiği tek bir cümle eklendi.

Harry yeni ortak biyografide toplam beş paragraflık kısımda yer alıyor. Çift şu anda sitenin alt kısmında bulunuyor.