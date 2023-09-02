Bir buçuk saatlik kabus: Sıcak suyun içinde mahsur kaldı, haşlanarak can verdi!

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İskoçya'nın Renfrewshire bölgesinde yaşayan Wallace Hunter, tatil için gittiği bir otelde akılalmaz bir kazanın kurbanı oldu ve hayatını kaybetti.

KAYNAR SUYUN İÇİNDE MAHSUR KALDI

75 yaşındaki Hunter, 2019 yılında karısı Janice ile beraber hafta sonu tatili için geceliği 160 sterlin olan Perthshire'daki Pitlochry Hydro Otel'e gitti.



Eve dönecekleri gün duş almak için banyoya giren adam musluktan gelen suyun kaynama derecesinde olması nedeni ile aniden yandı ve içinde bulunduğu küvetten çıkamadı.

Sıcak suyun aktığı küvette mahsur kalan Hunter'ın yardım çığlıkları üzerine otel yetkilileri çağrıldı ancak adamın banyonun kapısını içeriden sürgülemesi kurtarma çalışmalarına engel oldu.



Hunter ailesinden bir fotoğraf

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Otel yetkilileri ve misafirler banyo kapısını kırmaya çalışırken, 75 yaşındaki adam tam 90 dakika boyunca kaynar suyun içinde kaldı ve adeta haşlanarak can verdi.

İtfaiyenin gelmesi ile banyo kapısı kırıldı ve talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Hastanede Hunter'ın vücudunun yüzde 83'ünde üçüncü derece yanıklar oluştuğu söylendi.



Oteldeki banyolar böyle görünüyor

OĞLU İLK KEZ KONUŞTU: BİR BUÇUK SAATLİK KORKU HİKAYESİ GİBİ

Akılalmaz olayı 'tam bir korku filmi' diye anlatan Hunter'ın oğlu Keir, ölümcül kaza sonrası bir hukuk davası başlattı.

Babasının ölümüyle ilgili ilk kez kamuoyuna konuşan Keir, olayın önlenebileceğini belirterek "Babamın yaşadığı deneyimi anlamak zor. 1 buçuk saatlik bir korku hikayesi gibi. Ona hızla ulaşabilselerdi, hiç şüphe yok ki hâlâ bizimle olurdu. Annem her şeye tanık oldu. Kocasını kaybetmenin yanı sıra bu deneyim ona çok büyük zarar verdi." ifadelerini kullandı.



Keir Hunter ve babası Wallace Hunter

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SICAK SU DAHA ÖNCE DE SORUN OLMUŞ

Otelin önceki işletmecilerinin ihmali olduğunu iddia ederek tazminat talebinde bulunan Keir, otelle ilgili çevrimiçi şikayetleri incelediğini ve SICAK SU ile ilgili daha önce de sorunlar yaşandığını belirtti.