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Bir aydan fazla kaldığı komadan inanılmaz yeteneklerle uyandı!

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#Koma#Hafıza Kaybı#Çizim
Bir aydan fazla kaldığı komadan inanılmaz yeteneklerle uyandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 12:53

İngiltere'de yaşayan bir çocuk babası adam nadir görülen bir hastalığa yakalandı ve geçirdiği kritik ameliyat sonrası bir aydan uzun bir süre komada kaldı. Komadan uyandığında hiçbir şey hatırlamayan adamı hayatını değiştirecek bir sürpriz bekliyordu...

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İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Moe Hunter, 2004 yılında nadir görülen bir bakteriyel menenjit ve beyin tüberkülozuna yakalandı. Bu da talihsiz adamın uzun süren bir yaşam mücadelesi vermesine neden oldu.

BİR AYDAN FAZLA SÜRE KOMADA KALDI

Bir çocuk babası Moe, Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar genç adamın hayatını kurtarmak için acilen ameliyata aldılar. Ameliyat sonrası kalbi duran Moe yeniden hayata döndürüldü ancak bir aydan fazla süre komada kaldı.

KOMADAN UYANDIĞINDA HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORDU

13 Ekim 2004 tarihinde komadan uyanan adam kendine ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyordu:

"Uyandığımda önceki hayatıma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Hayatımdaki her şey bana arkadaşlarım ve ailem tarafından aktarıldı."

Bir aydan fazla kaldığı komadan inanılmaz yeteneklerle uyandı

KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA TESADÜFEN FARK ETTİ

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Moe'nin komadan uyanıp hayata dönmesi yakınlarını sevince boğdu ancak hem genç adamı hem de ailesini bekleyen çok daha büyük bir sürpriz vardı.

Komaya girmeden önce hiçbir 'yaratıcı özelliğinin' olmadığını vurgulayan adam komadan çıktıktan sonra tesadüfen eline bir kalem kağıt aldı ve çizdiği şeye kendisi bile inanamadı.

Elindeki çizimi annesine gösterdi, annesi de şoke olmuş bir biçimde 'çizim yapmayı ne zaman öğrendin' diye sordu.

Bir aydan fazla kaldığı komadan inanılmaz yeteneklerle uyandı

YENİ YETENEKLERİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

O andan sonra denemelerine devam eden Moe, çizim, boyama ve model oluşturma konusunda açıklanamaz bir yeteneğe sahip olduğunu keşfetti.

Ailesinin ve arkadaşlarının yaptığı şeyler karşısında şoke olduğunu anlatan Moe, 'Bazıları hala bunları benim yaptığıma inanmıyor' dedi.

NÖROLOGLAR 'KEYFİNİ ÇIKAR' DEDİ

Moe, yeni yeteneklerinin sebebini öğrenmek için doktoruna koştu ancak aradığı cevap uzman nörologda da yoktu. Doktoru ona sadece 'bu durumun keyfini çıkar' demekle yetindi.

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Moe komadayken yaşadıklarına dair Mirror gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanların komada rüya göremediğini söylüyorlar ama ben neler gördüğümü hatırlıyorum. Rüya gibiydi ama gerçekten canlıydı. Hayatta bana verilen ikinci şarttan en güzel şekilde yararlanmak istiyorum" dedi.

Bir aydan fazla kaldığı komadan inanılmaz yeteneklerle uyandı

KENDİNE YENİ BİR KARİYER İNŞA ETTİ

Yeni yetenekleri sayesinde kendine yeni bir kariyer inşa etmeye karar veren bir çocuk babası adam marangozluğa başladı. Moe'nun kendi çizdiği ve tasarladığı gerçek boyutlu model kopyaları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Moe'nun o zamandan beri yaptığı sanat eserleri ülke çapındaki Comic-Con etkinliklerinde sergilendi. Hatta yapımcılar onun dramatik dönüşümünü duyduktan sonra Keith Lemon'ın 'Fantastical Factory of Curious Crafts' şovunda yer aldı.

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