21 günlük bebeğin karnından 8 tane embriyo çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı...

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10 Ekim'de Hindistan'ın Jarkand eylaetinde yer alan özel bir hastanede dünyaya gelen kız çocuğu tıp tarihine geçecek bir olayın başrolünü oynadı.

KARNINDAKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz ayın başlarında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız çocuğunun karnındaki anormal şişlik, ailesinin de doktorların da ilgisini çekti.



Bebek karnındaki şişlik için doğumdan yaklaşık 3 hafta sonra Rani Çocuk Hastanesi ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.



Hastanede bebeği ilk kontrol eden doktor Mohammed Imran, çocuğun karnındaki şişliğin sebebinin tümör olduğunu düşündü ama gerçek çok daha şaşırtıcıydı...

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KARNININ İÇİNDEN 8 EMBRİYO ÇIKTI

Yerel medyada yer alan haberlere göre doktorlar incelemeleri tamamladığında bebeğin karnının içinde 8 EMBRİYO ile doğduğunu keşfettiler.

Anne karnında gebeliğin ilk 10 haftasına embriyonal dönem, bebeğe embriyo denilir. Bu dönemde bebeğin tüm organlarının gelişimi tamamlanır.

TIBBİ ADI: FIF, SON DERECE NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Tıbbi olarak Fetus-in-fetu (FIF) adıyla bilinen özel durum çoğunlukla ikiz Bebek gebeliklerinde yaşanan bir anomalidir.

Çok nadir olarak görülen bu durumda fetüslerden birisi diğerinin vücudunun içerisinde gelişir ve canlılığını yitirir. Durum çoğunlukla tıpkı Hindistan'daki bebekte olduğu gibi yenidoğanın karnındaki şişlik ve kitle ile tespit edilir.

ŞİMDİYE KADAR SADECE 200 VAKA GÖRÜLDÜ

Sağlık görevlileri, FIF ikiz bebeklerde görülse bile, Ranchi kentindeki bu vakanın, yeni doğmuş bir bebekte şimdiye kadar bulunan en fazla embriyoyu temsil ettiğine inanıyor.

İngiliz Dailymail gazetesi de söz konusu durumun son derece nadir görüldüğüne dikkat çekti ve şimdiye kadar kayıtlara geçen sadece 200 vaka olduğunu yazdı.



Bebeğin karnında bulunan embriyolar 90 dakikalık bir operasyonla alındı. Embriyoların bebeğin karnında ne kadar geliştiği bilinmiyor ancak geçmişte görülen vakalarda bebeğin karnındaki fetüslerin saçlarının ve ve organlarının oluşmaya başladığı görülmüştü.

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NEDEN OLDUĞUNA DAİR FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Fetus-in-fetu yani FIF'in tanımı ilk olarak 1808'de British Medical Journal'da yapıldı. Bilim insanları nadir durumun nasıl geliştiğine dair farklı görüşlere sahip.

Bazıları sağlıklı olan fetüsün anneye plasenta yoluyla bağlandığını, diğerinin ise ikiz kardeşinin kan damarlarına tutulduğunu öne sürüyor.

Diğerleri ise bunun geç hücre bölünmesinin bir sonucu olduğunu öne sürüyor.