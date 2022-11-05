ABD'de seçim öncesi tartışma yaratan karar! Biden: Beni azledeceklerini duydum

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ABD’de 2024’teki başkanlık seçimleri öncesi kritik olarak değerlendirilen Kongre ara seçimlerine sayılı günler kaldı.

BİDEN'IN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

8 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler hem Demokrat Parti hem de Başkan Joe Biden'ın kaderini belirleyebilir.



Kamuoyu yoklamalarında çok düşük bir başarı grafiği çizen ve 2024 yılında yeniden aday olmak istediğini defalarca kez dile getiren Biden seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor.

BİDEN: BENİ AZLEDECEKLERİNİ DUYDUM

Geçtiğimiz günlerde “Seçim sonuçlarını kabul etmeyenler ülkeyi kaosa sürükler” uyarısında bulunan Biden dün San Diego kentinde yine ülke gündemini değiştiren bir açıklamada bulundu ve "Cumhuriyetçiler Senatoyu geri kazanırsa, beni azledeceklerini duydum. Ancak beni ne için suçlayacaklarını ben de bilmiyorum." dedi.



BİDEN İÇİN KABUS SENARYOSU

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Ülkede yapılan son anketler Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanacağını işaret ediyor. ABD Başkanı Biden bu durumu bir 'kabus senaryosu' olarak değerlendirirken, Cumhuriyetçiler ise Biden’ın yüksek enflasyon ve kötüleşen ekonomi nedeniyle gündemi değiştirmek istediğini, ara seçimleri demokrasi üzerine bir tercih haline getirmeye çalıştıklarını iddia ediyor.

SEÇİM ÖNCESİ MUSK'DAN TARTIŞMA YARATAN KARAR

Biden'ın azletme ile ilgili sözleri ABD'de tartışma konusu olurken kritik seçimler öncesi bir tartışma yaratan karar da Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan geldi.

Dün 7500 kadar Twitter çalışanının yaklaşık yarısını işten çıkaran Musk'ın görevine son verdiği isimler arasında politikacı hesaplarını doğrulan ekibin üyeleri de var.



SADECE 15 KİŞİ KALDI

Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ara seçimler yaklaşırken şirketin kamu politikası ekibinin yarısı işten çıkarıldı.

Seçimle ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için kurulan ekip de dahil, şirketin içerik denetleme ekibinden yüzlerce çalışanın görevine son verildi. Bloomberg'e göre bu ekiptesadece15 personel kaldı.



İnsanlar seçim arifesinde alınan bu kararın sonuçlarının ağır olabileceğini düşünüyor.

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TRUMP: TWİTTER ARTIK AKILLI ELLERDE

Musk'ın sosyal medya şirketinin başındaki ilk hareketlerinden biri, Twitter'ın hukuk ve içerik politikalarından sorumlu olan ve eski Başkan Donald Trump'ı yasaklama çağrısı yapan Vijaya Gadde'ı kovmak olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı alması sonrası "Truth Social" üzerinden yaptığı açıklamada "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullanarak memnuniyetini belirtmişti.

8 KASIM ARA SEÇİMLERİ

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde, ABD halkı Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.