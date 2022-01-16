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BioNTech'ten flaş hamle: Yeni varyantlara karşı erken uyarı sistemi!

#Koronavirüs#Varyant#Dünya
BioNTechten flaş hamle: Yeni varyantlara karşı erken uyarı sistemi

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'ten yeni varyantlar ile mücadele kapsamında çok önemli bir adım geldi. InstaDeep isimli yapay zeka şirketi ile güçlerini birleştiren BioNTech, yeni varyantlara karşı erken uyarı sistemi geliştiriyor.

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2 yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp kalkıyoruz. Dünya genelinde milyonlarca cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile karşımıza çıkıyor.

Dünyanın daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Omicron ile mücadelesi sürerken uzmanlar Omicron'un son varyant olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu ihtimale karşı şimdiden kolları sıvayan BioNTech'ten çok önemli bir hamle geldi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu şirket Londra merkezli yapay zeka şirketi InstaDeep ile güçlerini birleştirme kararı aldı.

Fortune'da yer alan habere göre, InstaDeep ile birlikte hareket eden BioNTech, yeni varyantlara karşı erken uyarı sistemi geliştiriyor.

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Sistem henüz kullanıma açılmasa da testlerde erken uyarı sisteminin Dünya Sağlık Örgütü'nün şu ana kadar potansiyel olarak tehlikeli olarak tanımladığı 13 koronavirüs varyantından 12'sini yakalayabildiği açıklandı.

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Henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmeyen testler hakkında konuşan Uğur Şahin şu ifadeleri kullandı;

'Potansiyel olarak yüksek riskli varyantların erken belirlenmesi araştırmacıları, aşı geliştiricilerini, sağlık yetkililerini ve yetkilileri uyarmak için etkili bir araç olabilir ve böylece yeni endişe türlerine yanıt vermek için daha fazla zaman sağlanabilir.'

BioNTechten flaş hamle: Yeni varyantlara karşı erken uyarı sistemi

 

DELTA SİSTEMİN GÖZÜNDEN KAÇTI

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı erken uyarı sisteminin doğru bir şekilde tahmin edemediği tek varyant olarak kayıtlara geçti.

BioNTech ve InstaDeep araştırmacıları bunu iki olası faktöre bağlıyor.

Birincisi, yöntemlerinin dörtte birinin, antikorlardan kaçmasını sağlayabilecek spike proteinindeki değişikliklere odaklanması.

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Ayrıca Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıktı ve ülkedeki çok sayıda enfeksiyona kıyasla nispeten daha az genomik dizileme gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, bu, mevcut sınırlı genomik dizi verilerinin epidemiyolojik manzarayı zaman içinde tam olarak tanımlamak için yetersiz olduğu görüşünde.

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Öte yandan Ayrıca, Hindistan hükümetinin biyolojik verilerin ihracatı üzerindeki kısıtlamalarının da sistemin çalışmasına etki etmiş olabileceği belirtiliyor.

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#Koronavirüs#Varyant#Dünya

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