Binlerce kişi evlat edinmek istedi! İşte mucize bebek Aya'nın adı ve yeni ailesi....

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Türkiye ve Suriye'de binlerce can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünyanın en çok konuştuğu görüntülerden biri olan ve 'mucize' olarak isimlendirilen Suriyeli Aya bebek artık yeni ailesinin yanında.

ENKAZ ALTINDA DOĞDU

Suriye'nin kuzeydoğusundaki, Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan Aya bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı.



Arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin görüntüsü dünya çapında yankı uyandırdı ve depremde umudun bir simgesi haline geldi.

Afrin’deki bir hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan Aya'nın annesi, babası ve dört kardeşinin enkaz altında can verdiği öğrenilince dünya çapında binlerce kişi bebeği evlat edinmek istedi.



Aya bebek 'in hastaneden bir görüntüsü

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Hatta hastane bebeği kaçırma girişimleri olduğunu belirterek özel güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

ANNESİNİN ADINI ALDI

Yapılan DNA taramaları sonrası mucize bebek hayatta kalan tek akrabası olan amcası Khalil al-Sawadi'ye verildi.



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Associated Press (AP) haber ajansına konuşan amca, deprem sonrası mucize anlamına gelenolarak anılan bebeğe annesinin adı olanismini verdiklerini belirtti vededi.Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Suriye 'de de büyük yıkıma neden oldu. Depremde şimdiye kadar 5 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Cinderes’teki arama kurtarma çalışmalarını Beyaz Baretliler yürütüyor.

Beldedeki gazetecilerden Muhammed El Adnan BBC’ye yaptığı açıklamada “Durum felaket. Enkaz altında çok insan var. Hala çıkaramadıklarımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed El Kamel ise “Binalar çok kötü durumda olduğundan, kurtarma görevlilerinin kendileri kurban olabiliyor. Çalışmaya devam edeceğiz” demişti.