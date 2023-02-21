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Binlerce kişi evlat edinmek istedi! İşte mucize bebek Aya'nın adı ve yeni ailesi....

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#Aya Bebek#Suriye#Deprem
Binlerce kişi evlat edinmek istedi İşte mucize bebek Ayanın adı ve yeni ailesi....
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 09:28

Suriye'de enkaz altında doğan ve Mucize olarak isimlendirilen Aya bebek hayatta kalan tek akrabası olan amcasına verildi. AP'ye konuşan amca bebeğe hayatını kaybeden annesinin ismini verdiklerini duyurdu.

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Türkiye ve Suriye'de binlerce can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünyanın en çok konuştuğu görüntülerden biri olan ve 'mucize' olarak isimlendirilen Suriyeli Aya bebek artık yeni ailesinin yanında.

ENKAZ ALTINDA DOĞDU

Suriye'nin kuzeydoğusundaki, Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan Aya bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı.

Binlerce kişi evlat edinmek istedi İşte mucize bebek Ayanın adı ve yeni ailesi....

BİNLERCE KİŞİ EVLAT EDİNMEK İSTEDİ

Arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin görüntüsü dünya çapında yankı uyandırdı ve depremde umudun bir simgesi haline geldi.

Afrin’deki bir hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan Aya'nın annesi, babası ve dört kardeşinin enkaz altında can verdiği öğrenilince dünya çapında binlerce kişi bebeği evlat edinmek istedi.

Binlerce kişi evlat edinmek istedi İşte mucize bebek Ayanın adı ve yeni ailesi....

Aya bebek'in hastaneden bir görüntüsü

Hatta hastane bebeği kaçırma girişimleri olduğunu belirterek özel güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

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ANNESİNİN ADINI ALDI

Yapılan DNA taramaları sonrası mucize bebek hayatta kalan tek akrabası olan amcası Khalil al-Sawadi'ye verildi.

Binlerce kişi evlat edinmek istedi İşte mucize bebek Ayanın adı ve yeni ailesi....

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan amca, deprem sonrası mucize anlamına gelen 'Aya' olarak anılan bebeğe annesinin adı olan 'Afraa' ismini verdiklerini belirtti ve "O artık benim çocuklarımdan biri, kendi çocuklarımdan asla ayırmayacağım. Ailesinden bu bebek dışında kimse hayatta değil. O babasının, annesinin ve kardeşlerinin hatırasını yaşatacak" dedi. 
Binlerce kişi evlat edinmek istedi İşte mucize bebek Ayanın adı ve yeni ailesi....

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu. Depremde şimdiye kadar 5 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. 

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Cinderes’teki arama kurtarma çalışmalarını Beyaz Baretliler yürütüyor.

Beldedeki gazetecilerden Muhammed El Adnan BBC’ye yaptığı açıklamada “Durum felaket. Enkaz altında çok insan var. Hala çıkaramadıklarımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed El Kamel ise “Binalar çok kötü durumda olduğundan, kurtarma görevlilerinin kendileri kurban olabiliyor. Çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

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