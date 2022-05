Bill Gates'ten flaş aşı açıklaması... Tarih verdi!

Haberin Devamı

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

Bu açıklaması nedeniyle pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

'Reddit' isimli sosyal medya platformunun soru cevap etkinliğine katılan Gates, aşıların geleceği, pandemi, komplo teorileri ve satın aldığı tarım arazileri ile ilgili sorulara yanıt verdi.

YENİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

'Ne aşı ne de virüsün bulaşması tekrar enfeksiyon kapmanızı engellemez ama hastalık daha hafif geçer' diyen Gates, kurucusu olduğu vakfın bu duruma çare olacak aşılar üzerinde çalıştığının altını çizdi.

'Süper aşı' olarak da anılan bu aşılar hakkında konuşan Gates 'Vakıf tarafından finanse edilen bilim insanları, enfekte olmanızı önleyen aşılar üzerinde çalışıyorlar. Ancak bunlar en iyi ihtimalle 3-4 yıl uzakta. O zamana kadar takviye dozlara devam etmemiz gerekecek. Özellikle yaşlı veya kronik hastalıkları olan insanlar için' ifadelerini kullandı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs 6 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal oldu.

NE KADAR TARIM ARAZİSİ ALDI?

Son dönemde tarım arazileri sarın aldığı yönünde çıkan haberleri hatırlatan bir kullanıcı Gates'e bu yönde bir soru yöneltti.

'Yatırım ekibim tarım arazisini satın aldı' diyen Gates, bunların ABD genelinde yüzde 0.1'den daha az olduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı;

'Verimliliği artırmak için çiftliklere yatırım yapıyoruz.'

ÇİP İDDİASINA YANIT

Aşılar ile insanlara çip taktığı iddiasının sorulması üzerine Gates şu yanıtı verdi;

'2015'te bir pandeminin ortaya çıkıp on milyonlarca ölüme neden olacağı yönündeki korkularımı dile getirdim. Vakfım hayat kurtarmak için aşı araştırmalarına fon sağlıyor. Aşılara milyarlarca dolar harcıyorum. Aşılardaki çip fikri mantıklı değil. İnsanların nerede olduğunu neden bilmek isteyeyim ki? Bilgileri ne yapacağım?'

YILDA 1 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLAYACAK

Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebilceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

PANDEMİYE KARŞI 3 BİN KİŞİLİK ORDU

GERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor.

Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM'in ana hedefini 'Görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır' şeklinde özetliyor.

Zira Gates, Kovid-19'un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98'inden fazlasının bugün hayatta olacağı görüşünde.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabı 3 Mayıs'ta çıkan Gates geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'