Son dakika: Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı... CDC'den flaş açıklama geldi!

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin bir haber geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne sıçrayan Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha ortaya çıktı. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve ABD'den sonra Belçika'da da görüldü.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te örnekleri alınan bir kişinin Hollanda'daki laboratuvar testleri, maymun çiçeği virüsüne yakalandığını ortaya koydu.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün ilk kez Belçika'da da saptandığını söyledi.

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Anvers'te enstitüye başvuran bir kişiden alınan örnekler Hollanda'daki bir araştırma laboratuvarına gönderildi. Yapılan araştırmalarda, bu kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı saptandı.

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Brosius, virüsün geniş bir yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini belirtti.

Belçikalı hastanın karantina altına alınması istendi. Maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişinin eşinde de benzer belirtiler tespit edildi.

Belçikalı uzmanlar, ortak bir eylem planı saptamak için bugün bir araya gelecekler. Bakım ve Sağlık Ajansı'ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi.

Bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çiziyor.

CDC SON NOKTAYI KOYDU

ABD'de yaşanan bu gelişme 'Yeni bir salgın mı başlıyor?' paniği yarattı. Yüreklere su serpen açıklama ise CDC'den (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) geldi.

Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu konumunda bulunan CDC, halkın endişelenmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

CNN International'da yer alan habere göre, kurum ABD'de 6 hastanın durumunu yakından takip ediyor.

'Gördüklerimizle ilgili bilimsel bir endişemiz var çünkü bu çok sıra dışı bir durum' diyen CDC yetkilisi Jennifer McQuiston ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Bu virüs normalde yalnızca Batı Afrika veya Orta Afrika'da bildiriliyor ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da görmüyoruz. Aynı zamanda, rapor edilen çok fazla vaka yok. Bu yüzden halk, Maymun çiçeği için acil risk altında olduklarından endişe etmemelidir.'

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

Tropikal Afrika’da küçük ölçekli maymun çiçek virüsü salgınları düzenli olarak baş gösteriyor. Maymun çiçek virüsü insanlara genellikle enfekte bir hayvan ile temas veya enfekte hayvan ısırıkları yoluyla bulaşıyor.

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Salgınlar esnasında hasta kişilerle yakın temas yoluyla da insandan insana bulaşım meydana gelebilir ancak şimdiye kadar insandan insana bulaşımın tek başına maymun çiçek virüsü yayılımını devam ettirdiğine dair kanıt bulunamadı.

İlk olarak 1958 yılında Kopenhag'ta (Danimarka) Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilen virüsün herhangi bir tedavisi veya uygun bir aşısı bulunmuyor. Ancak çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede % 85 etkili olduğu kanıtlanmıştır.

SEMPTOMLARI NELER?

Uzmanlar virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu belirtiyor.

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Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.

2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.