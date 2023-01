Haberin Devamı

Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder iş insanı Bill Gates, iPhone değil Android takımında olduğunu bir kez daha belli etti.

Reddit'te düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask Me Anything) etkinliğine katılan Gates, bir soru üzerine Samsung Fold 4 kullandığını açıkladı. Haberin ayrıntıları ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...