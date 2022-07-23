Bilim insanlarını hayrete düşüren ölümcül havuz! İçine giren her canlıyı öldürüyor

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Bilim insanları Kızıldeniz'in dibinde, içine giren hemen hemen her canlıyı öldüren gerçek bir "ölümcül bir havuz" keşfettiler.

Ortalama Manhattan şehir bloğunun büyüklüğünde olan havuz, Miami Üniversitesi araştırmacıları tarafından denizin kuzey cebine yapılan 2020 seferi sırasında uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla keşfedildi.

ÖLÜMCÜL OLDUĞU KANITLANAN BİR TUZ ÇÖZELTİSİ İLE DOLU

Okyanus yüzeyinin yaklaşık 1800 km altında bulunan havuz oksijenden yoksun ve ölümcül olduğu kanıtlanan yüksek konsantrasyonlu bir tuz çözeltisi ile dolu.

Araştırmanın baş sorumlusu Sam Purkis konuya ilişkin yaptığı açıklamada tuz çözeltisi ile dolu havuzları 'dünyanın en extrem ortamları' olarak tanımadı ve "Havuza giren herhangi bir hayvan çözeltinin etkisi ile sersemler ve daha sonra da ölür" dedi.



Ölümcül havuzun fotoğrafı Miami Üniversitesi'nin uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından çekildi./ YouTube/OceanX

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Okyanusun dibindeki yılan balığı gibi hayvanların havuzu avlanmak için kullandığını belirten Purkis, "Yırtıcı hayvanlar ölümcül havuzun yanında pusuya yatarak yanlışlıkla havuza giren diğer canlıları yakalayıp besleniyorlar" ifadelerini kullandı.

BİLİM İNSANLARINI BİLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Kızıldeniz'in dibinde keşfedilen havuz aslında ilk tuzlu su havuzu değil. Bilim insanları son 30 yılda Kızıldeniz, Akdeniz ve Meksika Körfezi'nde birkaç düzine ölümcül havuzu ortaya çıkardılar. Ancak Kızıldeniz'deki havuzun karaya çok yakın olması bilim insanlarını bile hayrete düşürdü.



Daha önce Kızıldeniz'de bulunan en yakın tuzlu su havuzu kıyıdan en az 24 km açıkta bulunmuştu./ YouTube/OceanX

'SALAMURA JAKUZİSİ' İSMİ VERİLDİ

Araştırmacılara göre Kızıldeniz 23 milyon yıl öncesine kadar biriken mineral ceplerinin çözülmesinden dolayı çok sayıda tuzlu su havuzuna sahip.

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Tuzlu su ile dolu havuz oluştuğu zamandan bu yana, on milyonlarca yıl içinde neredeyse hiç değişmediği için “salamura jakuzisi” olarak adlandırıldı.