2 yıl kaldığı komadan uyandıktan sonra saldırganı açıklamıştı! Bir şoke eden haber daha...

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2020 yılının Haziran ayında ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşadığı karavanda vahşice bir saldırıya uğrayıp komaya giren Wanda Palmer isimli kadın bu yıl Haziran ayında sürpriz bir şekilde komadan uyanıp kendisine saldıran kişinin kim olduğunu açıkladı.

KOMAYA ERKEK KARDEŞİ SOKMUŞ

Kafasına balta benzeri bir cisimle vurulan ve 2 yıl komada kalan kadının uyandıktan sonraki ilk sözleri herkesi şoke ettti, çünkü kadını bu hale getiren kişi kardeşi Daniel Palmer’dı.

GÖZALTINDA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Sıra dışı olay gazete manşetlerinde günlerce yer alırken bugün ABD'den şoke eden bir haber daha geldi.

Kardeşinin açıklaması sonrası her yerde aranan ve 15 Temmuz'da yakalanarak cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklanan Daniel Palmer'ın gözaltında öldüğü haberi geldi.



Daniel Palmer'ın Perşembe günü öldüğü açıklandı

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 55 yaşındaki adam gözaltındayken polisle işbirliği yapmayı ve kendine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Palmer polislere günlerdir kız kardeşinin evine gitmediğini söyleyerek saldırıyla ilgisi olmadığını iddia etse de bir görgü tanığı olayın yaşandığı gece adamı Wanda Palmer'ın karavanının önünde gördüğünü söyledi.

Hem görgü tanığı hem de komadan çıkan kadının açıklamaları Daniel'ı işaret ederken polis kardeşler arasındaki şiddet geçmişine bakarak adamı bir numaralı şüpheli ilan etti.



Wanda Palmer'ın iyileşmek için insanlardan dua istediği belirtildi

BEYİN HASARINA RAĞMEN AĞZINDAN TEK BİR KELİME ÇIKTI

Kolluk Kuvvetleri yetkilileri Wanda Palmer'ın ağır beyin hasarına rağmen bilincinin yerine geldiğini ve sorulara cevap verebildiğini açıkladı.

Dedektiflere her seferinde sadece bir kelime ile cevap verebilen talihsiz kadın onlara kardeşinin adını verdi.

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NEDEN YAPTI SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP

12 Temmuz itibari ile polis ile tamamen konuşmaya başlayan kadın annesinin evinin yakınındaki karavanda yaşadığını hatırladığını belirtti. Kardeşinin kendisini karavanda başından yaraladığını söyleyen kadın polisin sebebini sorması üzerine "Çünkü o zorbaydı" yanıtını verdi.

Polis kadının sorulara verdiği cevaplarda tutarlı olduğunu belirtti.