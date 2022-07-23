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İngiltere'de taşlar yerinden oynuyor... Boris Johnson geri mi dönüyor?

#İngiltere#BAŞBAKAN#Boris Johnson
İngilterede taşlar yerinden oynuyor... Boris Johnson geri mi dönüyor

Geçtiğimiz günlerde istifa eden İngiltere Başbakanı Boris johnson'ın görevde kalması için 'Boris'i geri getir' kampanyası başlatıldı. Muhafazakar partiden 7 bin 600 üye hazırlanan dilekçeye imza atarken dilekçenin arkasındaki isimler talebin reddedilmesi halinde Muhafazakar Parti liderlik seçimleri için ihtiyati tedbir başvurusunda bulunma tehdidinde bulundular.

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Boris Johnson'ın istifa etmesi ile İngiltere'de gözler Muhafazakâr Parti’nin başına geçip başbakan olacak isme çevrildi. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, peş peşe düzenlenen beş oylamanın tümünde Muhafazakâr Parti milletvekillerinden en çok destek alan isim olsa da ibre son günlerde Dışişleri Bakanı Liz Truss’a döndü.

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BORİS JOHNSON'IN DÖNÜŞ PLANI

Adaylar arasında kıyasıya yarış devam ederken İngiliz Telegraph gazetesi bugün dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazete Boris Johnson'ın milletvekillerinin iki hafta önce liderliğine karşı ayaklanmasının ardından istifasını açıklamasına rağmen gelecek yıl göreve dönmeyi planladığını yazdı.

BORİS JOHNSON İÇİN OYLAMA TALEP ETTİLER

Boris Johnson'ın yardımcılarından biri olan ve başbakana yaptığı sert eleştirilerle tanınan Tim Montgomerie çevresine "Boris yardımcılarına bir yıl içinde tekrar Başbakan olacağını söylüyor." açıklamasını yaparken üst düzey Muhafazakarlardan en az 4 bin üye Boris Johnson'ın lider kalıp kalmayacağı konusunda oylama talep etti.

İngilterede taşlar yerinden oynuyor... Boris Johnson geri mi dönüyor

Boris Johnson veda konuşmasında "Görev büyük ölçüde tamamlandı. Hasta la Vista bebeğim" ifadelerini kullanmıştı.

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7 BİN 600 ÜYE İMZA ATTI

Muhafazakar parti üyeleri Başbakan Johnson'ın Rishi Sunak ve Liz Truss ile ikinci tur oylamada yer almasını istediklerini belirten bir dilekçe hazırladılar. Dün gece itibari ile tam 7 bin 600 üyenin dilekçeye imza attığı öğrenildi.

Dilekçeyi düzenleyen eski parti saymanı Peter Cruddas birkaç milletvekilinin kampanyasını desteklemek konusunda "ses çıkarmaya" başladığını söyledi.

KAMPANYAYI DESTEKLEYEN İLK VEKİL: BAKANLARI JOHNSON'A İHANET ETTİ

Başından beri Johnson'a sadık olduğu bilinen Michael Fabricant, "Boris'i Geri Getir" kampanyasını destekleyen ilk milletvekili oldu.

Michael Fabricant The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada "Bakanlarının ihanetine rağmen Boris'in devam etmeye istekli olduğunu düşünürsem Cruddas'ın kampanyasını hiç düşünmeden desteklerim" ifadelerini kullandı.

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AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİLER

Boris Johnson'ı geri getirmek için başlatılan kampanyaya daha fazla üye destek verirse bunun Rishi Sunak ve Liz Truss arasındaki liderlik rekabetini baltalayacağı düşünülüyor.

Dilekçenin arkasındaki kişiler, talebin reddedilmesi halinde Muhafazakar Parti liderlik seçimleri için ihtiyati tedbir başvurusunda bulunma tehdidinde bulundular.

İngilterede taşlar yerinden oynuyor... Boris Johnson geri mi dönüyor

RİSHİ SUNAK'I ‘GÜVENİLMEZ’ BULUYORLAR

Öte yandan YouGov’un partililerle yaptığı son ankete göre; Dışişleri Bakanı Liz Truss’a destek yüzde 62 seviyesindeyken, Sunak’a oy vereceğini söyleyenler yüzde 38 oranında.

Muhafazakârların yüzde 40’ı, Başbakan Boris Johnson’ı koltuğunu bırakmaya zorlayan istifa dalgasını başlatan isim olduğu gerekçesiyle Sunak’ı ‘güvenilmez’ buluyor. Sunak’ın, Johnson’ı ayrılmaya zorlamak için istifa etmeden çok önce adaylık için hazırlıklara başladığı ortaya çıkmıştı.

Johnson’ın da Sunak karşıtı kampanyaya destek verdiği söyleniyor.

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