Bilim insanları uyardı... Küresel ısınma böbrek taşı riskini artırıyor!

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2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünyayı bekleyen çok daha ciddi bir tehdit var; Küresel ısınma

Uzmanlar Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği dünya genelinde yükselen sıcaklıklara karşı uyarılarını sürdürürken ABD'den oldukça ilginç bir araştırma sonucu geldi.

ABD'li uzmanlar artan sıcaklıların böbrek taşlarında artışa neden olacağı sonucuna ulaştı.

Sonuçları hakemli bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmaya göre, artış durdurulamaz olsa da alınacak önlemler ile bu durumu hafifletmek mümkün.

İki iklim senaryosu belirleyen Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde görev alan bilim insanları 2100 yılına kadar ortalama sıcaklığın 2,3 derece artması durumunda böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 artacağı sonucuna ulaştı.

3.6 derecelik artışa ev sahipliği yapan ikinci senaryoda ise böbrek taşı olan kişi sayısının yaklaşık yüzde 4 artacağı belirlendi.

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SICAKLIK NASIL BÖBREK TAŞINA NEDEN OLUYOR?

Peki yükselen sıcaklıklar nasıl oluyor da böyle bir etkiye sahip oluyor? Bilim dünyası henüz bu durumu açıklayan bir tez üzerinde hemfikir olmuş durumda değil.

Ancak daha yüksek sıcaklıkların daha fazla suyun buharlaşmasına neden olmasının bu durumda kilit rol oynadığı düşünülüyor.

İnsan vücudu dikkate alındığında bu, su buharlaştıkça idrarın daha konsantre hale geldiği anlamına geliyor.

Konsantre idrar, kalsiyum, oksalat, fosfatlar ve ürik asidin kristalize olması ve böylece taş oluşturması için ideal bir ortamın oluşmasına neden oluyor.

Öte yandan iklim krizi ile mücadelede tıpkı pandemi ile mücadelede karşımıza çıkan bir sorun var; komplo teorileri.

Uzmanlar aşılar ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında temelsiz komplo teorilerini çoğaltanların dikkatlerini yeni yılda iklim politikasına çevirebileceğini belirtiyor.

Stratejik Diyalog Enstitüsü (ISD) düşünce kuruluşundan analist Ciaran O'Connor yaptığı açıklamada "Komplo teorisyenleri iklim politikasını medeni özgürlüklerin kaybı ve özgürlüklerin kaybı olarak çerçevelendirecek" dedi.

O'Connor'a göre, platformlar arası bir mesajlaşma hizmeti olan Telegram, büyük olasılıkla komplo grupları tarafından bu fikirlere ev sahipliği yapacak.