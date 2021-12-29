Korkutan sıcaklık: Alaska aralık ayında 19.4 dereceyle rekor kırdı!

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Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Alaska eyaletinin güneyindeki Kodiak Adası'nda sıcaklık rekoru kırıldı.

Bilim insanları bölgedeki iklim değişikliklerin tehlikeli yağışlara neden olacağını tahmin ediyor.

Alaska'daki bu alışılmadık ölçüdeki sıcak havanın büyük bir yağış yaratacağını ifade eden uzmanlar "Bu sıcaklığın ardı tufan olacak" diyerek kritik bir uyarıda bulundu.

Bölgede ölçülen gündüz sıcaklığı geçen pazar günü 19.4 dereceye ulaşarak görülmemiş bir rekor kırdı. Yaz-kış oldukça soğuk ve sert bir iklime sahip olan eyalette bu kış ölçülen ortalama sıcaklık 15.5 derece olurken normal koşullarda görülen yoğun kar yağışı da yerini ılık yağmurlara bıraktı.

İklim Değerlendirme Politikaları merkezi yetkilisi Rick Thoman yaşanan bu durumu absürt olarak nitelendirirken aralık ayının en az sekiz gününde hava sıcaklığının sürekli olarak 10 derecenin üzerinde seyrettiğini bunun da bölgede neredeyse 100 yıldır görülmeyen büyük yağışlara yol açtığını açıkladı.

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Aralık ayı normal koşullarda Alaska'da oldukça kuru geçiyor. Çünkü havanın soğukluğu yüzünden nem tutunamıyor ve yağış düşmüyor.

Ancak alışılmadık ölçüdeki sıcaklık havayı nemlendirerek aşırı kar yağışına sebep oldu. Bölgeden gelen raporlarda kar birikmesi yüzünden çatıların bile çöktüğü bilgisi yer alıyor.

Öte yandan bilim insanlarını korkutan şeyse bu yoğun kar yağışının ardından gelecek ve 'tufanı' andıracak şiddetli yağışlar. Buzla kaplı bölgede yaşanacak bu yağışların büyük hasara, enerji kesintilerine, tüm yolların kapanmasına ve büyük felaketlere sebep olması bekleniyor.

Uzmanlar bu duruma 'Buz kıyameti' adını verdi. Alaska Taşımacılık Bürosu yolların uzun bir süre boyunca betona benzer bir bu tabakasıyla kaplanacağı konusunda uyarıldı.

Bu kıyamet benzeri durum bölge halkına olduğu kadar Alaska'nın yerlisi olan hayvanlara da zarar verecek ve buz kıyameti durumu hepsini aç bırakarak ölüme açık hale getirecek.

Eksi 28 derecelik normal kış sıcaklığını kaybeden dev eyalet gelecekte karşı karşıya kalacağımız iklim felaketlerinin de öncüsü konumuna gelmiş durumda. Son 20 yıldır giderek artan sıcaklıkların 2060 yılına kadar artması ve Arktik iklimin yok olarak yerini yoğun yağmura bırakması bekleniyor.

Rick Thoman, tüm insanlığı bekleyen tehlikenin ciddiye alınmamasının geleceğimizde büyük felaketler yaşamamıza sebep olacağı konusunda yetkilileri uyarıyor.