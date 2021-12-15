30 bin yıldır uyuyan virüs uyandı... Rus bilim insanlarından uyarı geldi!

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Dünya yaklaşık 2 yıldırı koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Ancak 5.5 milyona yakın cana mal olan Kovid-19 gezegenimiz tehdit eden olaylardan sadece bir tanesi.

Bilim insanları uzun bir süredir küresel ısınma konusunda kamuoyunu uyarıyor. Eğer hızla bu gidişatı durduramazsak küresel ısınmanın sunacağı yıkım koronavirüsü bile geride bırakabilir.

Küresel ısınma insanlığın binlerce yıl önce hayatlarımızdan çıkan antik virüslerin yeniden tehdit haline gelmesine de sebep olabilir.

Rus bilim insanları donmuş toprağın erimesinin potansiyel olarak ölümcül antik virüsleri ve bakterileri serbest bırakabileceğinden korkuyor.

Örneğin 2014'te yayınlanan bir araştırmaya göre, Sibirya'daki donmuş toprağa sıkışıp kalmış 30 bin yıllık bir mikrop olan Pithovirus, uyanmış ve amiplere saldırmaya başlamıştı.

Bu alanda önlem almak için ilk adımı atan Rusya, eski virüs ve bakterilerden kaynaklanan tehditleri incelemek için bir ekip kurdu.

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Kuzey Kutbu Konseyi'ne başkanlık eden kıdemli bir Rus diplomat olan Nikolay Korchunov küresel ısınma nedeniyle toprak çözülürken on binlerce yıl boyunca donmuş halde bulunan mikropların 'uyanma' riskinin olduğunu söyledi.

Korchunov, konseyin son buzul çağından bu yana donmuş olabilecek hastalıkların yeniden ortaya çıkmasının yol açtığı riskleri ve olası etkileri incelemek için bir 'biyogüvenlik projesi' başlatıldığının altını çizdi.

Rus Zvezda TV'ye konuşan Korchunov, 'Proje, 'permafrost bozulması' ve 'gelecekteki bulaşıcı hastalıklar' ile ilgili 'risk ve tehlikeleri' değerlendirmekle görevlendirilecek' dedi.

Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65'i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş kalan permafrost olarak sınıflandırılıyor.

Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar yükseldikçe, zemim hızla çözülüyor