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Bilim insanları uyardı: Güneş fırtınası Dünya'yı bugün vuracak!

#GÜNEŞ#Bilim#Dünya
Bilim insanları uyardı: Güneş fırtınası Dünyayı bugün vuracak

'Yamyam' lakaplı Güneş fırtınasının bugün Dünya'yı vuracağı açıklandı. Uzmanlar fırtınanın uydular ve radyolarda hasara yol açabileceğinin altını çizdi.

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Koronavirüsün (Kovid-19) hayatımıza girdiği 2019'dan beri felaket haberlerine alıştık.

Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı değil. Zira bilim insanlarından bugün için Güneş fırtınası uyarısı geldi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 'G3 seviyesi fırtına' bugün Dünya'nın çeşitli bölgelerinde etkisini gösterecek.

Jeomanyetik fırtına, NASA'nın Dünya ile Güneş arasında dönen ve yıldızın aktivitelerini izleyen bir uzay aracı olan Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) tarafından tespit edildi.

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Söz konusu fırtına, kendi türünü absorbe ettiği için 'yamyam' olarak tanımlanıyor. Hızlı hareket eden koronal kütle atımı, bir dizi daha küçük olanı yakalayıp emiyor.

'Yamyam' Güneş fırtınasının uydular ve radyolarda hasara yol açabileceğinin altını çizen İngiliz uzmanlar daha büyük bir hasar beklenmediğini belirtti.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

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Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor.

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Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

1582 yaşanan Güneş fırtınası tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

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#GÜNEŞ#Bilim#Dünya

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