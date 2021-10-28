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HABERLERDünya Haberleri

'NASA'nın uzaydaki gözü' yine bozuldu!

#NASA#Uzay#Dünya
NASAnın uzaydaki gözü yine bozuldu

'NASA'nın gözü' olarak da anılan Hubble Uzay Teleskobu'nun bozulduğu açıklandı. Bu 2021'deki ikinci arıza olarak kayıtlara geçerken

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay gözlemleri yörüngede yaşanan bir arıza sonrası bir kez daha sekteye uğradı

Yörüngede bulunan Hubble Uzay Teleskobu 25 Ekim'de 'iç uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları' yaşadığı ve akabinde 'güvenli moda' geçtiği açıklandı.

NASA'dan yapılan açıklamada sorunun nedeninin araştırıldığı ve bir çözüm bulunanan kadar gözlemlerin askıya alındığının altı çizildi.

Bu nedenle dünyanın dört bir yanında Hubble'dan yapılan gözleme dayanan çalışmalar da sekteye uğramış oldu.

Hubble geçtiğimiz aylarda da arıza haberi ile gündeme gelmiş, NASA'dan yapılan açıklamada arızanın teleskobun 1980'lerden kalma bilgisayarından yaşanan bir akasklık nedeniyle yaşandığı bilgisine yer verilmişti.

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1990'DAN BERİ GÖREVDE

1990 yılından beri yörüngede görev alan Hubble, bu yıl içinde görevini James Webb Teleskobu'na bırakarak emekli edilecek.

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Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

Başka bir deyişle teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Hubble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

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#NASA#Uzay#Dünya

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