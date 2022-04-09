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Bilanço giderek ağırlaşıyor! Putin 9. komutanını da kaybetti...

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Putin
Bilanço giderek ağırlaşıyor Putin 9. komutanını da kaybetti...

Ukrayna'ya başlattığı işgalde hiç beklemediği kadar büyük kayıplarla karşılaşan Rusya Devlet Başkanı 9. komutanını kaybetti. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un öldüğü kız kardeşi tarafından doğrulandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir hafta içinde bitmesini umduğu Ukrayna işgalinde büyük sürprizle karşılaştı. Dünyanın savaş kararına ortak verdiği güçlü tepki, Rus birliklerinin cephede yaşadığı acemilikler, aksilikler, yakıt ve erzak sorunları ve tabiki de Rus ordusundaki ağır kayıplar...

UKRAYNA 19 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 705 tank, bin 895 zırhlı araç, 335 topçu sistemi, 108 çoklu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 151 uçak ve 136 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 112 insansız hava aracı ve bin 363 aracını da kaybettiği aktarıldı.

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RUSYA KAYIPLARI KABUL ETTİ... PESKOV: BÜYÜK BİR TRAJEDİ

Rusya her ne kadar Batı ve Ukrayna'nın açıkladığı kayıpları kabul etmese de artık tamamen inkar da edemiyor. Rusya Savunma Bakanlığı 25 Mart'ta Ukrayna'da ölen asker sayısını 1351 olarak açıklamıştı. İngiliz haber kanalı Sky News'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise savaşta ciddi kayıplar verildiğini itiraf ederek kayıpların Rusya için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi.

Bilanço giderek ağırlaşıyor Putin 9. komutanını da kaybetti...

59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov

PUTİN 9. KOMUTANINI KAYBETTİ

45 gündür süren savaşta şimdiye kadar 8 komutanın öldüğü doğrulanmıştı. Dün listeye bir komutan daha eklendi. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un hayatını kaybettiği ve Özersk'te defnedildiği yerel kaynaklar tarafından doğrulandı.

Komutanın kız kardeşi Tatyana Karsakova da ölümü doğrulayarak “Yakın birini kaybettiğinizde hissettiğiniz acıyı kelimelerle ifade etmek imkansız. Sevgili kardeşim, her zaman kalbimizde yaşayacaksın” açıklamasında bulundu.

ÖLDÜRÜLEN KOMUTANLARIN ÜZERİNE ÇARPI ATILIYOR

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Öldürülen üst düzey askerlerin fotoğraflarını üstüne çarpı atarak paylaşan Ukraynalı yetkililer Rusya'nın çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini iddia ediyor.

Ukraynalı yetkililer son olarak 30 Mart'ta Rusya'nın Harkov'daki kanlı saldırısını yöneten Albay Denis Kurilo'yu 'ortadan kaldırdığını' açıklamıştı.

Bilanço giderek ağırlaşıyor Putin 9. komutanını da kaybetti...

19 Mart'ta da Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasındaki top atışı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmış komutanın üzerinde çarpı olan fotoğrafı yayınlanmıştı.
Bilanço giderek ağırlaşıyor Putin 9. komutanını da kaybetti...

BATI'NIN TAHMİNİ: 7 BİN İLE 15 BİN ARASI

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Rusya başkent Kiev çevresindeki askerlerini çekti ve büyük oranda Ukrayna'nın doğusuna odaklanmaya başladı. Ama çatışmalar devam ediyor. Batılı yetkililer, ölen Rus askerlerinin sayısının 7 bin ile 15 bin arasında olduğuna inanıyor.

2000 yılından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcülüğünü yapan Dmitri Peskov Moskova'nın savaşı bitirmenin yollarını aradığını iddia ederek, "Ordumuz operasyonu sonlandırmak için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki günlerde, öngörülebilir bir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşmasını ya da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle sona ermesini umuyoruz" dedi.

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