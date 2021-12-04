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Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

#ABD#Biden#Hükümet
Bidendan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasının önlenmesini içeren geçici bütçe tasarısını imzaladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumların 18 Şubat'a kadar finanse edilmesini amaçlayan geçici bütçe tasarısına imza attı. Daha önce Temsilciler Meclisinin onayını alan ve dün Senato tarafından onaylanan geçici bütçe tasarısı, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve hükümetin kapanmasının önüne geçildi.
Geçici bütçe, hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak.

GEÇİCİ FAALİYET DURDURMASI

Kanunlara göre Kongre'nin 1 Ekim'de başlayan ve 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamaması durumunda geçici bütçelerle mali yılı devam ettirmesi gerekiyor. Geçici bütçelerin de onaylanmaması halinde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, “hayati” personel kategorisinde yer alan istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor, ancak kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre’den yeni bir bütçe geçene kadar alamıyorlar.

1976'DAN BU YANA 21 KEZ KAPANDI

Ülke ekonomisine zarar veren kapanma durumu 1976'dan bu yana 21 kez yaşanırken, en son ve en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 34 günle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşandı.

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