Putin 'kırmızı çizgimiz' demişti... Biden resti çekti!

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna arasında artan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini zorlaştırmak için kapsamlı girişimler geliştirdiğini ve Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceğini söyledi.

PUTİN'İN İLERİ GİTMESİNİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN...



Biden, "Putin'in daha ileri gitmesini ve insanların yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum. Rusya'nın eylemlerinin uzun süredir farkındayız ve beklentim Putin ile uzun bir görüşmemiz olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.



İki lider arasında birkaç gün içinde bir video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

RUSYA OCAK AYI SONUNDA SALDIRABİLİR



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün istihbarat raporlarına dayanarak Rusya'nın Ocak ayı sonuna kadar geniş çaplı bir askeri harekat planladığını, 94 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırları yakınında konuşlandığını söylemişti.