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Biden İngilizleri gerdi! Peş peşe gaflar...

Güncelleme Tarihi:

#Biden#İngiltere#İrlanda
Biden İngilizleri gerdi Peş peşe gaflar...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 14:39

ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere ve İrlanda ziyareti sırasında peş peşe kırdığı potlar İngiliz medyasında tepkilere neden oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda’da barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 25’nci yıldönümü nedeniyle geçtiğimiz günlerde dört günlük bir ziyaret için Belfast’a gitti.

BİDEN RİSHİ SUNAK'I TANIYAMADI MI?

ABD başkanını Belfast Havalimanı’nda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak karşılarken, Joe Biden yine büyük gafa imza attı.

Karşılama sırasında İngiltere Başbakanı Sunak'ı kollarından tutarak kenara çeken Biden onun arkasında bulunan üniformalı adama selam verdi.



Biden'ın gafı İngiliz medyasında gündem olurken, Dailymail gazetesi 'Biden Rishi Sunak'ı tanıyamadı mı?' sorusunu gündeme getirdi. Gazeteye konuşan vücut dili uzmanları Biden'ın soğuk davranışının başbakanı küçük düşürdüğünü iddia etti.

Biden ve Sunak'ın garip karşılama sonrası Belfast'taki bir otelde çay içtiği görüntüleri de değerlendiren uzmanlar, "Sahte gülüşmeler dışında iki lider arasında tek bir bakış, kelime veya bağlantı yoktu." ifadelerini kullandı.
Biden İngilizleri gerdi Peş peşe gaflar...

"BİDEN İNGİLİZLERDEN NEFRET EDİYOR" GERİLİMİ

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Biden'ın İngiltere ve İrlanda'ya yapacağı ziyaret öncesi ortaya çıkan ve günlerce İngiliz basının manşetlerinde yer alan bir iddiada ABD Başkanının 'İngiliz karşıtı' olduğu ve İngilizlerden nefret ettiği öne sürülmüştü.

Ulster Üniversitesinde bir konuşma yapan Biden, dedelerinin ABD'ye göç etmeden önce İrlanda Cumhuriyeti'nde yaşadığını belirtti ve "Dedem kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır derdi" diyerek iddiaların yarattığı gerilimi düşürmeye çalıştı.

Biden İngilizleri gerdi Peş peşe gaflar...

İRLANDA'DA KIRDIĞI POT OLAY OLDU

Verdiği sıcak mesaj tansiyonu bir nebze düşürse de, halkının kırdığı potlara alışık olduğu ABD başkanı bir sonraki durağı İrlanda'da yine İngilizleri kızdıran bir açıklamaya imza attı.

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Ata toprağı İrlanda'ya gider gitmez dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford Kalesini ziyaret eden Biden günün ilerleyen saatlerinde Dundalk kentindeki bir barı ziyaret etti.

Biden burada yaptığı konuşmada kendine taktığı kravatı hediye eden ragbi oyuncusu ve aynı zamanda uzaktan kuzeni olan Rob Kearney'den bahsederken, Yeni Zelanda ragbi takımı yerine İrlanda halkına zulmeden  'Black and Tans'e atıfta bulundu.

Black and Tans veya Kraliyet İrlanda Yedek Kuvvetleri İrlanda’daki devrimci durumu bastırmak amacıyla 1920-21 yılları arasında bölgeye gönderilen birlik. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusuna karşı kurulmuş olsa da İrlandalı sivil halka karşı giriştiği katliamlarla kötü şöhret sahibi olmuştur.

 BEYAZ SARAY DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Biden'ın gafı hem İngiltere hem İrlanda'da 'soğuk duş' etkisi yaratırken Beyaz Saray, Biden'ın 'Black and Tans' yerine Yeni Zelanda ragbi takımı 'All Blacks' demeye çalıştığını belirtti.

Biden İngilizleri gerdi Peş peşe gaflar...

Beyaz Saray'ın Web Sitesinde 'Black and Tans' yazan yer çizilerek yerine  'All Blacks' yazıldı.

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Olay ABD tarafından basit bir dil sürçmesi gibi gösterilse de, İngiliz basını olayın Biden'ın Kuzey İrlanda'ya yönelik 'partizan' duruşunu ortaya koyduğunu iddia etti.

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