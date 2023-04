Biden İngilizleri gerdi! Peş peşe gaflar...

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda’da barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 25’nci yıldönümü nedeniyle geçtiğimiz günlerde dört günlük bir ziyaret için Belfast’a gitti.

BİDEN RİSHİ SUNAK'I TANIYAMADI MI?

ABD başkanını Belfast Havalimanı’nda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak karşılarken, Joe Biden yine büyük gafa imza attı.

Karşılama sırasında İngiltere Başbakanı Sunak'ı kollarından tutarak kenara çeken Biden onun arkasında bulunan üniformalı adama selam verdi.





🚨 | NEW: Joe Biden appears to push Rishi Sunak out the way to greet someone else as he lands in Belfast pic.twitter.com/A84zk6Idlm