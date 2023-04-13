ABD'yi sarsan skandalda sır perdesi aralanıyor...

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Pentagon'a ait gizli belgelerin internete sızdırılması sadece ABD değil dünya gündemine de bomba gibi düştü. Gizli belgelerde yer alan bilgiler birçok ülkeyi ilgilendirirken, Biden yönetimi skandalın büyümemesi için 24 saat çalışıyor.



Sızdırılan belgelerin bir kısmı ortadan kaybolmaya başladı ya da en azından belgelere erişim zorlaştı. Ancak skandalın arkasında kim olduğu hala gizemini koruyor.



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Belgelere dair ilk ekran görüntüleri 1 Mart tarihine ait. Bundan birkaç gün sonra daha fazla belge paylaşılmaya başlandı. Belgeler ilk olarak bilgisayar oyuncuları arasında popüler olan sosyal medya platformu Discord’da ortaya çıktı ve platformdaki bazı tartışma kanallarında paylaşıldı.

Bu kanallar siyaset veya askeri istihbarat hakkında kanallar değil, biri Minecraft oyuncuları için diğeri de Filipinli bir YouTube ünlüsü için açılan kanallardı. Kanallardan birinde Minecraft ve Ukrayna’daki savaş hakkında kısa bir tartışmadan sonra bir kullanıcı “Al sana sızmış belgeler” diyerek bazı ekran görüntüleri paylaştı.

Sohbet grubundaki bir kişi bu belgeleri başka bir Discord grubundan aldığını söylese de bahsettiği Discord grubu kapatılmış olduğu için bunu doğrulamak mümkün değil.



Araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat’e göre bazı belgeler Ocak’ta, hatta daha öncesinde yayımlanmış olabilir.

Discord’da paylaşılan bu belgelerin farkına varılması için Nisan başında başka platformlarda yayılması gerekti.

Amerikalı istihbarat yetkilileri ve medya belgeleri ancak bu noktadan sonra fark etti.

Belgelerin ekran görüntüleri 5 Nisan’da, internet alt kültürünün en büyük ve en tartışmalı sitelerinden 4chan’de paylaşılmaya başlandı. Bunlar 4chan’ın en kötü namlı kanallarından /pol/ kanalında, Ukrayna ve Rusya’nın gerçek savaş kayıpları hakkındaki bir tartışma sırasında anonim bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.



Birkaç saat sonra belgeler Kremlin yanlısı Telegram kanallarında yer aldı ve ardından önde gelen askeri blogcular da bunlar hakkında yazmaya başladı.

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Belgelerden birinin üzerinde değişiklik yapılarak Rus kayıplarına dair tahminlerin çok daha düşük gösterildiği bir görsel de Rus kanallarında sıklıkla paylaşıldı. 7 Nisan’da bu belgeler Twitter ve Reddit gibi platformlarda da yer almaya başladı.



Washington Post'un 20'li yaşların başında olduğu belirtilen kaynak ile konuşmak için annesinden izin aldığı öğrenildi.

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Skandalın arkasında kimin olduğuna dair sayısız teori ortaya atılırken, ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan The Washington Post, sızıntıyı yapan kişiyle arkadaş olduğunu iddia eden bir gençle yaptığı röportajı yayınladı.

Gazetede yer alan habere göre ABD yönetimini alarma geçiren sızıntının arkasındaki isim askeri bir üste çalışıyor.

Sızıntının arkasındaki ismi 'OG' olarak tanımlayan genç, adamınyöneticisi olduğu 'Thug Shaker Central' adlı özel Discord grubundan sürekli gizli belgeler paylaştığını iddia ediyor.

SIZINTILAR TESADÜFİ DEĞİL

“O akıllı bir insan. Elbette bu belgeleri yayınlarken ne yaptığını biliyordu." diyen genç sızıntıların tesadüf olmadığını öne sürdü ve sözlerine şöyle devam etti;

"Güçlü, silahlı ve eğitimli birinden bahsediyorum. Belgeleri çalıştığı askeri üsten elde ediyordu"

"BU OLAYI NASIL ÇÖZECEĞİMİ BİLMİYORUM"

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Dünya gündemine bomba gibi düşen sızıntının ardından hem Pentagon hem de Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.

'OG'nin genç arkadaşı olayın duyulmasından sonra adamın büyük bir paniğe kapıldığını ve arkadaşlarına 'Çok kötü bir şey oldu, olayı nasıl çözeceğini bilmiyorum. Sürekli dua ediyorum, bu iş artık Tanrının ellerinde' dediğini iddia etti.