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Yine Fransa yine skandal! Bu kez de PKK/YPG elebaşlarını ağırladılar

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#Fransa#Pkk#Ypg
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:05

Fransa'da iktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri PKK/YPG elebaşlarını ağırladıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar...

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Türkiye'nin tekrarlanan güvenlik endişeleri ve uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği sürdüren Fransa, yine büyük bir skandal imza attı

Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarını Fransa Senatosunda ağırlayan ve onlara sözde "onur" madalyalar veren Fransız vekiller bu kez de PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.

FRANSIZ VEKİL FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı İktidardaki Renaissance Partisi vekili Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı.

Yine Fransa yine skandal Bu kez de PKK/YPG elebaşlarını ağırladılar



Yapılan toplantıya ilişkin bilgilendirme yapan Tanzilli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda buluşmayı 'Heyecan verici' olarak tanımladı.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

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Mart ayında Fransız-Kürt Girişimciler Birliği tarafından organize edilen skandal resepsiyona Türkiye'nin tepkisi sert olmuştu.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, resepsiyon sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Büyükelçiye, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Büyükelçiye yapılan uyarıda ayrıca, Fransa’dan Türkiye’nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi talep edildi.

Yine Fransa yine skandal Bu kez de PKK/YPG elebaşlarını ağırladılar
CUMHURBAŞKANI HOLLANDE DE KONUK ETMİŞTİ

PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti.

Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi.

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#Fransa#Pkk#Ypg

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