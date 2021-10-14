Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kanlı çatışma! Ölü ve yaralılar var...

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Beyrut'ta geçen yıl kentin limanında meydana gelen büyük patlamayı soruşturan baş yargıcı protesto etmek için toplanan kalabalıkta silahlı çatışmalar çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi..

Adalet Sarayı dışındaki protesto, Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınmasını talep eden güçlü Hizbullah grubu ve müttefikleri tarafından başlatıldı

BİNANIN BALKONUNDAN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTI

AP'den bir gazeteci, protesto sırasında bir adamın tabancayla ateş açtığını gördü. Başka bir görgü tanığı, bir binanın balkonundan protestoculara doğru ateş eden insanları gördüğünü söyledi.



3 ÖLÜ, 20 YARALI



Çatışmada üç kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.



SOKAKTA SİLAHLA GÖRÜLENLERE ATEŞ AÇILACAK



Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.



HÜKÜMETİ RAYDAN ÇIKARABİLİR

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4 Ağustos 2020'de bir liman deposunda uygunsuz bir şekilde depolanan yüzlerce ton amonyum nitrat patladı ve en az 215 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Bu tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biriydi ve siyasi bölünmeler ve benzeri görülmemiş ekonomik ve finansal çöküşle zaten çalkalanan ülkeyi daha da harap hale getirdi.

Karmaşık soruşturmayı yöneten ikinci yargıçtan biri olan Bitar, Hizbullah grubu ve müttefiklerinden gelen zorlu bir muhalefetle karşılaştı. Hizbullah yetkililerinin hiçbiri 14 aylık soruşturmada şimdiye kadar suçlanmadı.



Silahlı çatışma, ülkenin bir aylık hükümetini daha Lübnan'ın eşi görülmemiş ekonomik kriziyle mücadele etmeye başlamadan raydan çıkarabilir.



