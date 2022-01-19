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Beyaz Saray'dan koronavirüse karşı yeni plan! Herkese N95 maske dağıtılacak

#ABD#Biden#Koronavirüs
Beyaz Saraydan koronavirüse karşı yeni plan Herkese N95 maske dağıtılacak

Biden yönetimi ABD'de kontrolsüz bir şekilde yükselen Omicron vakalarının önüne geçebilmek için ulusal stoktan herkese ücretsiz N95 maske dağıtmayı planlıyor. Beyaz Saray'ın planı Çarşamba günü açıklaması bekleniyor

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ABD'nin baskın varyant haline gelen Omicron'la mücadelesi devam ederken koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 851 bin 730'a ulaştı.

Ülkede 248 milyondan fazla kişiye ilk doz, 209 milyona yakın kişiye ikinci doz aşı yapılmış olmasına rağmen salgın etkisini artırmaya devam ediyor. Uzun süredir kulislerde Biden yönetiminin alacağı yeni kararlar konuşuluyordu...

Beyaz Saraydan koronavirüse karşı yeni plan Herkese N95 maske dağıtılacak


MİLYONLARCA ÜCRETSİZ N95 MASKE DAĞITILACAK

Tam da bu noktada Politico, Beyaz Saray'ın eczaneler ve topluluk siteleri aracılığıyla yüz milyonlarca ücretsiz N95 maskesi dağıtmayı planladığını duyurdu. Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan üç kaynak dağıtılacak maskelerin hükümetin ulusal stoğundan kullanılacağını açıkladı.

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Politico raporuna göre Stratejik Ulusal Stokta 737 milyon N95 maskesi bulunuyor.

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UZMANLARDAN GELEN ÇAĞRI SONRASI KARAR VERİLDİ

Söz konusu plan halk sağlığı uzmanlarının Amerikalıları, Omicron varyantına karşı daha koruyucu N95 maskeleri kullanmaya çağırmasının hemen peşinden geldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden(CDC) yayınlanan yeni kılavuzda "Tüm maskeler ve solunum cihazları bir miktar koruma sağlarken, uygun şekilde takılan solunum cihazları en yüksek düzeyde koruma sağlar" ifadeleri yer aldı.

PEŞ PEŞE YENİ ÖNLEMLER

Beyaz Saray ayrıca, özel sağlık sigortası şirketlerinin her birey için ayda sekiz adede kadar evde Kovid-19 testinin maliyetini karşılamasını şart koşuyor. Ek olarak hükümet, her Amerikan hanesinin dört adet ücretsiz Kovid-19 hızlı testi sipariş edebileceği bir siteyi yayına aldı.

Programın Çarşamba günü başlaması bekleniyor.

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