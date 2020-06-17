Beştepe’de sürpriz Libya zirvesi

Erdoğan’ın dünkü resmi programında yer almayan kritik toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın katıldığı öğrenildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen zirvede ağırlıklı olarak Libya’daki son durum ele alındı. Alınan bilgiye göre toplantıda ayrıca, Erdoğan’a terörle mücadele operasyonları hakkında brifing verildi.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu zirve öncesinde ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Berlin’den yapılan açıklamaya göre, bu görüşmenin de ana gündemini Libya’daki son durum ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler oluşturdu.