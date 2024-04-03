Berlin'in kararı Botsvana'yı kızdırdı... Devlet başkanı Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti

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Almanya ile Botsvana arasında fil krizi yaşanıyor...

Dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana'nın Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin açıklamaları dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Masisi, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Berlin'in Afrika'da fil nüfusunu korumak için, av malzemelerin ve ekipmanlarının satışı yasağına yönelik girişimini resmen ateş püskürdü.

Yaklaşık 130 bin file ev sahipliği yapan Botsvana'da, fil nüfusunun patlama yaşadığına vurgu yapan Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını savundu.

Masisi, avcılığının, fil nüfusunu kontrol altına almak için etkili bir yöntem olduğunun altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay. Almanlar, sizin bize anlatmaya çalıştığınız şekilde hayvanlarla birlikte yaşamalı.'

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Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için hali hazırda Angola'ya 8 bin fil gönderdiğini hatırlatan Masisi, Almanya'yı fil göndermek ile tehdit etti.

New York Post'ta yer alan habere göre, Masisi fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini belirtti.

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Söz konusu yasak, fil nüfusundaki artış sonrası halktan gelen tepkilerin ardından 2019 yılında kaldırılmıştı.

Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Almanya'nın Berlin'deki çevre bakanlığının bir sözcüsü AFP'ye, Botsvana'nın tedbirle ilgili endişelerini Alman yetkililere dile getirmediğini söyledi.

Sözcü 'Biyolojik çeşitliliğin endişe verici kaybının ışığında, avcılık ürünleri ithalatının sürdürülebilir ve yasal olmasını sağlamak için her şeyi yapma konusunda özel bir sorumluluğumuz var' dedi.