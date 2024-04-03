Al Jazeera Sanad soruşturması: World Central Kitchen arabaları ayrı saldırılarda hedef alındı

Al Jazeera Sanad doğrulama kuruluşu tarafından yapılan bir soruşturma, İsrail ordusunun Dünya Merkezi Mutfak (WCK) yardım konvoyunda yedi kişiyi öldüren saldırılarının kasıtlı olduğunu ortaya çıkardı.





Araştırmada açık kaynak bilgilere, tanık ifadelerine ve bölgeden alınan görüntülere dayanılarak olayların kronolojik ve coğrafi bir zaman çizelgesi oluşturuldu.



WCK Salı günü yaptığı açıklamada, işçilerinin 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah deposundan ayrıldığını ve "(İsrail ordusuyla) hareketleri koordine etmelerine rağmen konvoyun vurulduğunu" söyledi.





Sanad soruşturması, depodan çıktıktan sonra üç aracın hedef alındığını ortaya çıkardı. İsrail saldırının bir hata nedeniyle gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.