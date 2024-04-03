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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Rusya, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediği ve aralarında iki üst düzey generalin de bulunduğu yedi Devrim Muhafızı üyesinin ölümüyle sonuçlanan saldırısını kınayan bir bildiri taslağını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.
Rus yetkili Dmitry Polyansky, Telegram kanalında Batılı BMGK üyelerinin harekete geçmesi gerektiğini yazdı. Polyansky açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Ya başka bir ülkenin diplomatik misyonu saldırıya uğrarsa? Durumun daha da tırmanması durumunda sorumluluğun İsrail saldırılarını kınama gücünü hiçbir zaman bulamayan ABD, İngiltere ve Fransa'ya düşeceğini vurguladık.'
İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusundaki kaynakların Gazze'deki yedi yardım görevlisinin öldürülmesini "sahadaki komutanların disiplin eksikliğinden" sorumlu tuttuğunu bildirdi.
İsrail Savunma Bakanlığı'nın, World Central Kitchen personelinin öldürülmesinden askeri ve insani kuruluşlar arasındaki "koordinasyon eksikliğinin" sorumlu olduğu yönündeki çelişkili iddialara karşın askeri kaynaklar, Haaretz'e şunları söyledi: "Sorun, subayların yasayı ihlal eden faaliyetlerinde yatıyor. Gazze'de kuralları herkes kendisi belirliyor.”
Al Jazeera Sanad doğrulama kuruluşu tarafından yapılan bir soruşturma, İsrail ordusunun Dünya Merkezi Mutfak (WCK) yardım konvoyunda yedi kişiyi öldüren saldırılarının kasıtlı olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmada açık kaynak bilgilere, tanık ifadelerine ve bölgeden alınan görüntülere dayanılarak olayların kronolojik ve coğrafi bir zaman çizelgesi oluşturuldu.
WCK Salı günü yaptığı açıklamada, işçilerinin 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah deposundan ayrıldığını ve "(İsrail ordusuyla) hareketleri koordine etmelerine rağmen konvoyun vurulduğunu" söyledi.
Sanad soruşturması, depodan çıktıktan sonra üç aracın hedef alındığını ortaya çıkardı. İsrail saldırının bir hata nedeniyle gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.
IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Gazze'deki bir yardım konvoyuna dün gece düzenlediği ölümcül saldırı nedeniyle özür diledi ve bunun bir "yanlış kimlik tespiti"nin sonucu olduğunu belirtti.
Halevi, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde yedi World Central Kitchen yardım görevlisinin kasıtsız öldürülmesi nedeniyle özür diledi.
“Bu, savaş sırasında, gece vakti, çok karmaşık koşullarda yapılan yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi” diyen Halevi, “WCK yardım çalışanlarına zarar verme kastı olmadığını” da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Dün Gazze'de aralarında bir Amerikalının da bulunduğu World Central Kitchen'dan yedi insani yardım çalışanının ölümü karşısında öfkelendiğini ve kalbinin kırıldığını" söyledi.
Başkan , WCK kurucusu Jose Andres'e "İsrail'e insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini açıklayacağını" söyledikten saatler sonra, yardım gönüllülerini "cesur ve özverili" olarak nitelendirdiği ve ölümlerini "trajedi" olarak nitelendirdiği bir açıklama yaptı.
BM Özel Raportörü Francesca Albanese, yaptığı değerlendirmeye dayanarak, İsrail ordusunun insani yardım bağışçılarını korkutmak ve Filistinlilerin açlığın devamını sağlamak için Gazze'deki yedi yardım görevlisini "kasten öldürdüğüne" inandığını söyledi.
İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah'a düzenlediği hava saldırısında aralarında Filistinli, Avustralyalı, Kanada-ABD, Polonya ve İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu yedi kişi öldü.
Dünya liderleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezinde yedi yardım görevlisini öldüren hava saldırısının ardından dehşeti ve öfkeyi dile getirdi ve acil ateşkes çağrısını yineledi.
Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail hava saldırısı güney Lübnan'ın Bint Jbeil bölgesindeki Ainata kasabasındaki bir caminin çevresini hedef aldı.