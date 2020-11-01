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Haber Giriş: 01.11.2020 - 23:49 | Son Güncelleme:

Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı

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Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de terör örgütü PKK’lı bir grup düzenlediği yürüyüş sırasında çevrede bulunan esnafa saldırdı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK destekçisi grup kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı. PKK’lı grubun esnafa saldırısı ise Berlin polisi tarafından engellendi. Terör destekçisi grubun ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattıkları görüldü. Ellerinde terör örgütüne ait sözde bayrakları ve bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı. PKK'lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş'da katıldı.

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