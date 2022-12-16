Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Dom Aquaree eğlence kompleksinde yer alan bir otelin lobisinde bulunan dünyanın tek parça silindir halindeki en büyük akvaryumu patladı.



Olay yerine 100’den fazla acil müdahale ekibi gönderildi.



Polis, 1 milyon litre su ve bin 500 balığın bulunduğu AquaDom akvaryumunun patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı.



Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencerelerde büyük hasar meydana gelirken, enkaz parçaları ve otelin önündeki saksılar caddenin karşısına kadar savruldu.

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Akvaryumdan akan su caddeye kadar yayılırken, olayın ardından Karl-Liebknecht-Strasse Caddesi trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, olayın "gerçek bir tsunami" yarattığını, ancak sabah erken saatlerde yaşanmasının herhangi bir can kaybına neden olmadığını söyledi.

25 metre yüksekliğindeki (82 fit yüksekliğinde) AquaDom, olarak bilinen havuzun dünyanın en büyük silindirik tankı olduğu aktarıldı. Barındırdığı 80 balık türü arasında, popüler animasyon filmi “Kayıp Balık Nemo” olarak isimlendirilen mavi tang ve palyaço balıklarının olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada bin 500 balığın hiç birinin kurtarılamadığı belirtildi.

Bir gecede eksi 10 santigrat dereceye düşen donma sıcaklıklarının akrilik cam tankta bir çatlağa neden olduğu ve bunun ardından suyun ağırlığı ile tankı patlatmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.