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Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

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#Berlin#Almanya#Akvaryum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 15:14

Almanya'nın başkenti Berlin'de bin 500 balığa ev sahipliği yapan ve 1 milyon litre suyun bulunduğu akvaryumun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Dom Aquaree eğlence kompleksinde yer alan bir otelin lobisinde bulunan dünyanın tek parça silindir halindeki en büyük akvaryumu patladı.

Olay yerine 100’den fazla acil müdahale ekibi gönderildi.

Polis, 1 milyon litre su ve bin 500 balığın bulunduğu AquaDom akvaryumunun patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Berlinde bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencerelerde büyük hasar meydana gelirken, enkaz parçaları ve otelin önündeki saksılar caddenin karşısına kadar savruldu.

Berlinde bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı


Akvaryumdan akan su caddeye kadar yayılırken, olayın ardından Karl-Liebknecht-Strasse Caddesi trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Berlinde bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, olayın "gerçek bir tsunami" yarattığını, ancak sabah erken saatlerde yaşanmasının herhangi bir can kaybına neden olmadığını söyledi.

Berlinde bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı
25 metre yüksekliğindeki (82 fit yüksekliğinde) AquaDom, olarak bilinen havuzun dünyanın en büyük silindirik tankı olduğu aktarıldı. Barındırdığı 80 balık türü arasında, popüler animasyon filmi “Kayıp Balık Nemo” olarak isimlendirilen mavi tang ve palyaço balıklarının olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada bin 500 balığın hiç birinin kurtarılamadığı belirtildi. 

Bir gecede eksi 10 santigrat dereceye düşen donma sıcaklıklarının akrilik cam tankta bir çatlağa neden olduğu ve bunun ardından suyun ağırlığı ile tankı patlatmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

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#Berlin#Almanya#Akvaryum

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