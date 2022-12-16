Yunanistan'ın F-16 inadı! Şimdi de umutlarını o isme bağladılar...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 16:57
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Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden olumlu hava ve teknik görüşmelerin tamamlanmasına rağmen, Yunan medyası F-16 satışının önünde büyük engeller olduğu konusunda ısrar ediyor. Yunan medyasının en çok umut bağladığı isim ise Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez...
ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, geçtiğimiz hafta savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen kaldırıldı. YUNANİSTAN UMUDUNU ONA BAĞLADI
TÜRKİYE'NİN ALACAĞI F-16'LAR YUNANİSTAN GÜNDEMİNDE
ABD ve Türkiye'den Dışişleri Bakanlarının Ocak ayında bir araya gelmesi ve daha sonrasında sürecin hareketlenmesi beklenirken Yunan medyasının bir numaralı gündemi de Türkiye'nin alacağı F-16'lar oldu.
ABD'deki Yunan lobisi Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasına engel olmak için her yolu denerken, Yunan medyası da umudunu Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan Bob Menendez'e bağladı."F-16 SATIŞINI ONAYLAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ
ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı iddiaların aksine savunma bütçesi NDAA, Türkiye için bir zafer değildir. NDAA elimizdeki araçlardan sadece biri. Bir kez daha söylüyorum: Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak Erdoğan bölgedeki ihlallerini durdurana kadar Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım"
demişti.ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ OLUMLU HAVAYA RAĞMEN ISRAR EDİYORLAR
Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden olumlu hava ve teknik görüşmelerin tamamlanmasına rağmen, Yunan medyasıF-16 satışının önünde büyük engeller olduğu konusunda ısrar ediyor.
Günlerdir Menendez'in F-16 sözlerini tekrar tekrar gündemine taşıyan Yunan Basını bugünkü haberlerinde "Uluslararası satışlar konusunda son söz Kongre'ye aittir. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Menendez, satışı engelleme niyetini defalarca kez dile getirmiştir"
ifadelerini kullanıyor.
ERT'nin paylaştığı haberde Komisyon Başkan Yardımcısı James Rees'in de Menendez ile aynı fikirde olduğu, Türkiye ve ABD arasındaki sorunlar tamamen çözülmeden F-16 satışı önündeki engellerin devam edeceği iddia edildi.TOP BİDEN'DA...
Öte yandan diplomatik kaynaklar ABD başkanı Biden ve Beyaz Saray'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda istekli olduğunu ve Menendez'i bu konuda ikna edebileceğini düşünüyor.
ABD Başkanı Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca kez Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini duyurmuştu.
Türkiye, Eylül 2021’de F-35 programından resmen çıkartılmasının hemen ardından NATO’nun güneydoğu kanadını da koruyan hava kuvvetlerinin zafiyete uğramaması için ABD’den 40 adet Block 70 F-16 almak istediğini, mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istediğini ABD’ye bildirmişti.