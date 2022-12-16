Yunanistan'ın F-16 inadı! Şimdi de umutlarını o isme bağladılar...

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ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, geçtiğimiz hafta savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen kaldırıldı.



TÜRKİYE'NİN ALACAĞI F-16'LAR YUNANİSTAN GÜNDEMİNDE



ABD ve Türkiye'den Dışişleri Bakanlarının Ocak ayında bir araya gelmesi ve daha sonrasında sürecin hareketlenmesi beklenirken Yunan medyasının bir numaralı gündemi de Türkiye'nin alacağı F-16'lar oldu.



Türkiye, Eylül 2021’de F-35 programından resmen çıkartılmasının hemen ardından NATO’nun güneydoğu kanadını da koruyan hava kuvvetlerinin zafiyete uğramaması için ABD’den 40 adet Block 70 F-16 almak istediğini, mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istediğini ABD’ye bildirmişti.

ABD'deki Yunan lobisi Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasına engel olmak için her yolu denerken, Yunan medyası da umudunu Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan Bob Menendez'e bağladı.ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada,demişti.Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden olumlu hava ve teknik görüşmelerin tamamlanmasına rağmen, Yunan medyasıF-16 satışının önünde büyük engeller olduğu konusunda ısrar ediyor.Günlerdir Menendez'in F-16 sözlerini tekrar tekrar gündemine taşıyan Yunan Basını bugünkü haberlerindeifadelerini kullanıyor.ERT'nin paylaştığı haberde Komisyon Başkan Yardımcısı James Rees'in de Menendez ile aynı fikirde olduğu, Türkiye ve ABD arasındaki sorunlar tamamen çözülmeden F-16 satışı önündeki engellerin devam edeceği iddia edildi.Öte yandan diplomatik kaynaklar ABD başkanı Biden ve Beyaz Saray'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda istekli olduğunu ve Menendez'i bu konuda ikna edebileceğini düşünüyor.ABD Başkanı Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca kez Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini duyurmuştu.