Polis 'Bu adam bir canavar' diyerek duyurdu... Hamile kadını kaçırıp 3 hafta taciz etti

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ABD'nin Michigan eyaleti akılalmaz bir kaçırma olayı ile çalkalanıyor. 20 yaşındaki hamile bir kadını kaçırıp 3 hafta boyunca esir tutan ve tacizde bulunan zanlı, polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

"BU ADAM BİR CANAVAR"

Genesee İlçesi Şerifi Chris Swanson olayın rahatsız edici ayrıntılarını anlattığı basın toplantısında zanlının fotoğraflarını paylaştı ve 'Bu adam bir canavar' dedi.

Şerifin anlattığı detaylara göre kaçırma olayı Şükran Günü haftasında gerçekleşti.

20 yaşındaki hamile kadın o hafta evinden atılmıştı. Kimsesizdi ve kalacak bir yeri yoktu. Adının Michael Anthony Barajas olduğu bildirilen 36 yaşındaki zanlı kadının bu çaresizliğinden faydalandı.

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Arabası ile genç kadına yaklaşan adam, ona kalacak bir yer ve yemek teklif etti. Kimsesiz kadın başka seçeneği olmadığı için adamın teklifini kabul etti. Ancak o andan itibaren hayatı kabusa döndü.

3 HAFTA BOYUNCA HAPİSHANE BENZERİ ODADA KALDI

Barajas, kurbanını eve getirir getirmez onu bir yatağa bağladı ve odayı kilitledi. Odanın kapısında sağlam bir sürgü vardı ve pencereler dışarıdan kapatılmıştı.

Talihsiz kadın tam 3 hafta boyunca hapishaneyi andıran o odada kaldı. Şerif Swanson, zanlının 3 hafta boyunca kadına cinsel tacizde bulunduğunu ve başka kişileri de yanında getirdiğini söyledi.



Şerife göre 20 yaşındaki kadın iki kez kaçma girişiminde bulundu ancak her ikisinde de sürüklenerek odaya geri getirildi ve bağlandı.

Kadının kurtuluş bileti, 8 Aralık tarihinde geçirdiği ani rahatsızlık oldu. Hurley Tıp Merkezine götürülen kadını tedavi eden hemşireler, onun istismara uğradığını anladılar ve polisle iletişime geçtiler.

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DİŞLERİ TÖRPÜLENMİŞ, KÖPEK BALIĞINA BENZİYOR

Gelen ihbar sonrası kadının zorla tutulduğu eve baskın düzenlendiğini ve zanlının yakalandığını anlatan şerif konuşması sırasında elindeki fotoğrafı kaldırdı ve saldırganın resmini gösterdi.

Görüntüler şoke ediciydi. Saldırganın dişleri törpülenmişti ve tıpkı köpekbalığı dişlerine benziyordu.



Şerif Swanson adamın kadını dişleri ile tehdit ettiğini belirtti ve "Barajas istediklerini yapmayınca kadını boğazını parçalamakla tehdit ediyordu" dedi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Talihsiz kadının koruma altına alındığı öğrenilirken, saldırganın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Polisin paylaştığı fotoğraflar bugün ABD medyasında da sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.