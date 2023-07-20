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Berlin'de aslan paniği! Polis uyardı: Evinizden çıkmayın

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#Almanya#Berlin#Aslan
Berlinde aslan paniği Polis uyardı: Evinizden çıkmayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 13:30

Almanya’nın başkenti Berlin’de görülen aslan paniğe neden olurken, polis alarma geçerken vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında sokaklarda aslan görüldü. Kleinmachnow ilçesinde ormanlık alanda başıboş gezen bir aslanın tespit edilmesinin ardından Berlin polisi harekete geçti.

Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf halkına evde kalmaları ve evcil hayvanlarını da sokağa çıkarmamaları uyarısında bulunan polis, vahşi hayvanı arama çalışmalarına başladı. Polis, aslanın nereden geldiğinin bilinmediğini ancak kaldığı hayvanat bahçesi ya da tesisten kaçmış olabileceğini söyledi.

Polis Sözcüsü Daniel Keip, “Gece yarısı sıralarında görgü tanıkları vahşi bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Bununla ilgili görüntülerimiz de var ve bu görüntülere göre bunun dişi bir aslan olduğu çok net. Bunun gerçekliğinden şüphe etmemizi gerektiren bir neden bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanın görüldüğü bölgede havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

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#Almanya#Berlin#Aslan