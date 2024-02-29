Berlinale’de ödül almıştı: Barış yanlısı İsrailli yönetmene ölüm tehdidi

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İsrailli gazeteci ve yönetmen Yuval Abraham (29), cumartesi günü Berlinale’deki konuşmasının Alman politikacılar ve İsrail medyası tarafından ‘Antisemitik’ olarak nitelenmesinin ardından İsrailli aşırı sağcı bir çetenin kendisini aramak için ailesinin evini bastığını söyledi. Abraham, aile üyelerinin başka bir şehre taşınmak zorunda kaldığını ve aldığı ölüm tehditleri sebebiyle İsrail’e dönüş biletini iptal ettiğini açıkladı.

ALMANYA’YI DA SUÇLADI

“Ailemin birçok üyesi Holokost (Yahudi soykırımı) sırasında Almanlar tarafından katledildiği için, 2024 yılında Alman siyasetçilerin ‘Antisemitizm’ kavramını, ailemi tehlikeye atacak şekilde bana karşı kullanmalarını öfke verici buluyorum” diyen İsrailli yönetmen, bu kelimenin Almanlar tarafından sadece İsrail’i eleştirenleri susturmak için kullanıldığını ifade etti.

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GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİM

“Almanya’nın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Eğer Almanların, Holokost’tan duydukları suçluluk duygusuyla başa çıkma yöntemi buysa, sadece Antisemitizmin anlamını boşaltıyorlar” diye konuşan Abraham, İsrail yerleşimleriyle çevrili Batı Şeria’daki köyüne dönen Filistinli ortağı Basel Adra’nın güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti.

SADECE EMPATİ YAPMIŞTI

Berlinale Festivali’nde Batı Şeria’daki Filistinlilerin evlerinin İsrail yetkililer tarafından tahliye edilmesini konu alan “Başka Ülke Yok” (No Other Land) adlı filmiyle ödül alan Abraham, yönetmen yardımcısı Filistinli Basel Adra ile beraber çıktığı sahnede “Ben sivil hukuka göre yaşıyorum, Basel ise askeri hukuka tabi. Benim oy hakkım var ama Basel’in yok. Ben bu topraklarda istediğim yere gitmekte özgürüm fakat Basel, milyonlarca Filistinli gibi işgal altındaki Batı Şeria’da kilitli durumda” diye konuşmuştu. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Abraham’ın sözlerini “antisemitik” bularak kovuşturma tehdidinde bulunmuştu.