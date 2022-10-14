Belarus'un sürgündeki muhalefet liderinden şoke eden sözler… Putin, Lukaşenko’ya güvenmiyor!

Haberin Devamı

2020'deki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lukaşenko'ya karşı yarışan ve muhalefete yönelik Kremlin destekli baskının ortasında Belarus'tan kaçmak zorunda kalan Sviatlana Tsikhanouskaya, artık sürgünde yaşıyor.

Putin rejimini destekleyen, Lukaşenko için ise Ukrayna savaşı adeta bir can yeleği etkisi gördü ve Belarus’ta seçimin ardından iki yıldır devam eden protestolardan, uluslararası kınamalardan ve yaptırımlardan eser kalmadı. Sviatlana Tsikhanouskaya, ülkesinden uzakta, sürgünde yaşıyor

SAVAŞ LUKAŞENKO'YA YARADI

Putin, Lukaşenko'yu bir savaş müttefiki olarak göstermek isterken, bu ülkede rejiminin çökmesi ve Belarus'un Ukrayna'yı daha Batı yanlısı bir yörüngeye doğru takip etmesi konusunda endişeleri olan Rus lider, derin bir nefes almış oldu.

Haberin Devamı

Ancak kağıt üzerinde oldukça iyi ilerleyen Rusya-Belarus ittifakıyla ilgili soru işaretleri, sürgün siyasetçi Sviatlana Tsikhanouskaya tarafından gündeme gelince bir anda adeta ortalık karıştı.

Sürgündeki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Belarus diktatörü Alexander Lukaşenko'nun gücünün çok zayıfladığını ve ordusunun Ukrayna'da savaşmaya çağrılmadığını çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Lukaşenko’nun askerlerinin onun emirlerini yerine getireceğinden emin olamayacağını söyledi. TARAF BİLE DEĞİŞTİREBİLİR!

Bununla da yetinmeyen Sviatlana Tsikhanouskaya, Belarus diktatörünün komutasındaki askerlerin, Putin'in, Minsk'teki dostu için 'destansı bir başarısızlık' yüzünden işgal emri vermesi halinde Ukrayna'nın yanında bile yer alabileceğini söylüyor.

Tsikhanouskaya Brüksel'deki bir röportajda POLITICO'ya verdiği demeçte “Eminim Lukaşenko Belarus ordusuna bu işgale katılması emrini verirdi. Eğer savaşacaklarından emin olsaydı…” dedi.

Haberin Devamı

“Durumu bir düşünün, eğer bu emri verdiyse, Belarus ordusu sınırı geçti ve kaçtılar, taraf değiştirdiler, saklandılar çünkü aslında Ukraynalılarla savaşmak istemiyorlar. Putin'in, Kremlin'in önündeki itibarını hayal edin - bu destansı bir başarısızlık olurdu.” YERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Lukaşenko, Ruslarla ortak konuşlandırmalar yürütme sözü vererek bu hafta, yerini korumaya almaya çalıştı.

Belarus, Ukrayna'yı işgal etmek veya hava saldırıları düzenlemek için önemli bir sıçrama tahtası olduğu için bu tür manevralarının her zaman yakından gözlemlenmesi gerekirken, Tsikhanouskaya Putin'in artık Belarus askerlerinin sınırı geçmesine pek izin veremeyeceğini iddia etti.

Haberin Devamı

“Rus komutanlığının Belarus ordusuna güvenmediğini düşünüyorum” diyen Tsikhanouskaya “Siparişi yerine getireceklerinden emin değiller.” ifadesini kullandı. "YENİLMEZLİĞİ GERÇEK DEĞİL"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şiddetlenirken, Kiev'in kuvvetleri geniş toprak parçalarını yeniden ele geçirirken ve işgal altındaki Kırım'dan Rus anakarasına Putin'in imzası olan Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırı gibi büyük sembolik zaferler elde ederken, Lukaşenko kendini giderek daha fazla savunmasız buldu.

Tsikhanouskaya, “Her şey çöküyor” derken Lukashenko'nun yenilmezliğine dair görüntünün bir yanılsama olduğunun altını çizdi.