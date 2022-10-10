Belarus’u savaşa katma planı

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Ukrayna savaşında belirlediği hedeflere bir türlü ulaşamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört koldan büyük savaş planını yeniden devreye soktu. Belarus başkenti Minsk’ten gelen haberler savaşta kuzeyden yeni cephenin açılmak üzere olduğuna işaret etti. Belarus’ta görevli Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine, “Ukrayna, Belarus’a saldırmaya hazırlanıyor. Bu girişimlere en sert yanıt verilecek” notası verildi.

KİEV: KABUL ETMEYİN

Büyükelçi Kizima’nın elindeki Belarus notasını ülkesine iletmesinden kısa süre sonra Kiev’den karşı açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun Putin tarafından kuzeyden Ukrayna’ya saldırma konusunda ikna edildiği belirtilerek, “Ukrayna’nın komşumuz Belarus’a saldıracağını kesinlikle reddediyor. Minsk’teki büyükelçimize verilen nota Rusya lideri Putin’in bu ülkeyi bize karşı savaşa sokma planının parçası olarak değerlendiriyoruz. Belarus yönetimini Moskova’dan verilen emirlere itaat etmemeye davet ediyoruz” dendi.

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500 BİN ASKER SİLAH ALTINDA

Rusya’dan farklı olarak ‘sessiz seferberlik’ yürüttüğü ortaya çıkan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun ülkesinde 500 bin askeri silah altına aldığı ilan edildi. Belarus lideri, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinde Rus kuvvetlerine hava sahasıyla kara yollarını kullandırtmıştı.

GÜNEYE TAKVİYE

Rusya’da Kremlin çevresinden alınan duyumlara göre Ukrayna ordusunun geçtiğimiz hafta Herson bölgesinde elde ettiği başarıların ardından Rus komutanlar Putin’in huzuruna çıkarak, “Dinyeper nehri kuzeyindeki toprakları il merkezi Herson şehri dahil olmak üzere elimizde tutmak isterseniz, büyük zayiat vereceğiz. Nehrin güney yakasına çekilmeliyiz” önerisinde bulunmuş. Rus genelkurmayının çekilme önerisini kabul etmeyen Putin, önümüzdeki günlerde Herson istikametinde ciddi güç takviyesi yapılacağını söylemiş. Moskova’dan alınan duyumları destekleyen bir diğer gelişme Kremlin’deki şahinlerin baskısıyla Rusya’nın Ukrayna harekâtı komutanlığına Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı General Sergey Surovikin’in getirilmesi gösterildi.