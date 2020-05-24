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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

KKTC'de 2 genç boğuldu, biri kayıp! Bayramda üniversiteli Gözde'den acı haber geldi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC'de 2 genç boğuldu, biri kayıp! Bayramda üniversiteli Gözde'den acı haber geldi
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KKTC’nin Girne kentinde 2 farklı bölgede 2 genç denizde boğuldu, biri ise kayboldu. Arkadaşlarıyla denize yüzmeye giden ve cansız bedenine ulaşılan Balıkesirli Gözde Nur Binbir üniversite öğrencisiydi, salgın nedeniyle Ada’da kalmıştı.

Girne’de ilk boğulma haberi dün Alagadi bölgesinde geldi. 3 arkadaşıyla denize yüzmeye giden Gözde Nur Binbir (22), dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları ise çaresizce iki gencin dalgalar arasında kaybolmasını izledi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahil güvenlik arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

AFRİKALI ÖĞRENCİ DE BOĞULDU

İkinci boğulma haberi, Girne’nin içinde Kervansaray halk plajından geldi. Denizin dalgalı olmasına rağmen yüzmeye devam eden Afrikalı öğrenci Junior Ndawele Yanga (26), bölgedekilerin yardımıyla sahile çıkartıldı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, denizin bayram süresinde dalgalı olacağına dikkat çekerek denize girenleri uyardı.

KKTCde 2 genç boğuldu, biri kayıp Bayramda üniversiteli Gözdeden acı haber geldi

Mehmet Ceyhan

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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