KKTC'de 2 genç boğuldu, biri kayıp! Bayramda üniversiteli Gözde'den acı haber geldi

Girne’de ilk boğulma haberi dün Alagadi bölgesinde geldi. 3 arkadaşıyla denize yüzmeye giden Gözde Nur Binbir (22), dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları ise çaresizce iki gencin dalgalar arasında kaybolmasını izledi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahil güvenlik arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam ediliyor.



AFRİKALI ÖĞRENCİ DE BOĞULDU

İkinci boğulma haberi, Girne’nin içinde Kervansaray halk plajından geldi. Denizin dalgalı olmasına rağmen yüzmeye devam eden Afrikalı öğrenci Junior Ndawele Yanga (26), bölgedekilerin yardımıyla sahile çıkartıldı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, denizin bayram süresinde dalgalı olacağına dikkat çekerek denize girenleri uyardı.



Mehmet Ceyhan