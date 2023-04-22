Batı’dan Kiev’e güçlü destek mesajı

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ABD hava üssündeki toplantıda hava savunması, mühimmat ve lojistik destek alanlarına odaklanıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her konuda yanıldığını söyleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Ukrayna’nın özgürce yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlayacaklarını belirterek, “Hepimizi güvende tutan kurallara dayalı uluslararası düzeni birlikte savunacağız ve birlikte, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı destekleyeceğiz” dedi.

‘PUTİN YANILDI’

Austin, 50 kadar ülkenin katıldığı toplantıda, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Kiev’in demokratik yollarla seçilmiş hükümetini kolayca devirebileceğini düşündü. Tüm dünyanın bunu yanına bırakacağını düşündü. Birliğimizin parçalanacağını düşündü ancak her konuda yanıldı” ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, sadece yeni sistem ve silah desteğinin değil bunların işlemesini sağlayacak unsurlar açısından da destek gerektiğini söyledi. Stoltenberg, Ukrayna’ya gerektiği sürece destek verileceğini ve bunun savaştan sonra da süreceğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin NATO’ya katılımı konusunda İttifak üzerindeki baskısını her geçen gün arttırıyor. İttifak’ta ise her ne kadar Ukrayna’nın yerinin NATO’da olduğu vurgulansa da, adım sinyali yok. Stoltenberg, önceliğin Ukrayna’nın savaştan galip çıkmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Şu anda asıl odak noktamız Ukrayna’nın sebat etmesini sağlamak, zira Ukrayna, Avrupa’da egemen, bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdüremezse, üyeliği tartışmanın bir anlamı kalmaz” dedi. Savaşın ne zaman biteceğinin kestirilememesi, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin uzun soluklu bir hazırlık içinde olmalarını gerektiriyor. Ukrayna’ya savaş sonrasında da desteğin sürmesini sağlayacak uzun perspektifli bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılıyor.

SİLAH SEVKIYATI

Hollanda ve Danimarka toplantı öncesinde yaptıkları açıklamalarda Ukrayna’ya 14 Leopard ana muharebe tankı daha sağlayacaklarını duyurdular. Polonya ve Slovakya daha önce MiG-29 savaş uçakları vermişti. Farklı savaş uçakları sağlanmasına yönelik tartışmalar ise sürüyor. Hafta içinde çoklu roketatar sistemleri HIMARS’lar için mühimmat da içeren 325 milyon dolar (6.3 milyar TL) değerinde yeni bir paket açıklayan ABD, Ukrayna’ya gönderilecek 31 Abrams ana muharebe tankı için öne çekilmiş bir takvimle Almanya’da eğitimleri başlatıyor. NATO’nun 11-12 Temmuz’da Litvanya’da yapılacak zirvedeki ana gündem maddelerinden biri de Ukrayna olacak.

YENİ YAPTIRIM

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Stoltenberg, bu ülkeye yönelik çok yıllı bir programın devreye sokulmasının ve desteğin kalıcı kalınmasının sağlanmasının hedeflendiği zirveye katılması için Zelenski’ye davette bulunmuştu. Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Zelenski’nin daveti kabul ettiğini söyledi. Öte yandan Rusya’ya karşı 10 yaptırım paketi devreye sokan Avrupa Birliği, yeni bir paket hazırlığında. Aralarında Polonya ve Baltık ülkelerinin de olduğu bir grup yeni paketin odağında nükleer sektörün olması için bastırıyor. Berlin de bu görüşte. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

ZELENSKİ: KARŞI TAARRUZ YAKLAŞIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkeyi işgal eden Rus güçlerinin geri püskürtülmesi için büyük karşı taarruzun gün saydığını ilan etti. Zelenski bu açıklamayı Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde yapılan Batılı müttefikler görüşmesi öncesinde halka duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski, büyük karşı taarruzun gün saydığını dün sabah Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmasında söyledi. Ramstein üssünde alınacak kararların hayati önem taşıdığını vurgulayan Zelenski, “NATO yönetim ile Batılı müttefiklerimiz bize yapılacak yeni askeri yardımla ilgili bugün (dün) önemli kararlar alacak. Bundan sonra ordumuz cephede karşı taarruza geçiyor. Süreç kaçınılmaz” ifadesini kullandı.

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, “Ramstein toplantısında ilk sıradaki konu hava gücümüzü arttıracak adımların atılması ve 100 kilometre ötesini vuran füze sistemlerin verilmesi olacak. Uzun menzilli silahlar karşı operasyonun başarıyla yürütülmesinin garantörü olacak” dedi.

KIRIM YARIMADASI

Ukrayna ve Rusya’daki askeri uzmanlar Zelenski’nin “Karşı taarruz yakında başlayacak” sözleri üzerine Ukrayna ordusunun hangi istikamete yürüyeceğini tartışmaya başladı. Askeri uzmanların çoğu Kiev’in Donbas’ta yoğunlaşmış Rus kuvvetleri üzerine gitmek yerine Zaporojye bölgesini tercih edeceğini ve güneyde Melitopol şehrine yönelerek Rusların Kırım ile arasında kara bağlantısını kesmeyi planladığını dile getirdi. Karşı taarruzun ikinci aşamasında ise Kırım Yarımadası’nın hedef alınacağı söyleniyor. Ukrayna’nın karşı saldırısının mayısın ilk günlerinde beklendiği de konuşuluyor. (Nerdun HACIOĞLU)

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KREMLİN’DEN SERT YANIT

Moskova’dan dün NATO karşıtı yeni açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Tüm NATO üyesi ülkeler, Ukrayna’nın ittifaka alınmasına yeşil ışık yaktı” sözleri üzerine konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın yürüttüğü askeri operasyonun hedeflerinden biri Ukrayna’nın NATO üyesi olmasını önlemek. Stoltenberg’in sözleri bizim harekâtı sürdürmekten başka seçeneğimiz olmadığını gösteriyor” dedi.

RUS UÇAĞI KENDİ ŞEHRİNİ BOMBALADI

Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırına yakın bölgede Rus Belgorod şehrine bomba attı. Uçaktan düşen bomba 20 metre çapında çukur açtı. Yerel yönetim, şans eseri sivil halktan ölen olmadığını duyurdu. Rus ordusu açısından tatsız olay önceki gece yaşandı. Bölgede yer alan askeri havalimanından bomba yüküyle kalkan Su-34 savaş uçağı Ukrayna yönünde yol aldığı sırada üzerinden geçtiği Belgorod şehrinin işlek caddesine bomba düşürdü. Bombanın cadde ortasında infilak etmesi sonucu 20 metre genişliğinde krater oluştu. Olayın gece saatlerinde yaşanmasıyla sokakta yaya olmadığı için can kaybına yol açmadı. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, kazara düşen bombanın üç kişiyi yaraladığını bildirdi. Patlama noktasına yakın 9 katlı bir bina ise tedbir olarak boşaltıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, uçaktan düşen bomba hakkında soruşturma başlattı. (Nerdun HACIOĞLU)