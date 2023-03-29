Batı tankları ilk kez Ukrayna’da

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı 400’üncü gününü geride bırakmak üzereyken, Almanya ile İngiltere, söz verdiği ana muharebe tanklarını Ukrayna’ya teslim etti. Gönderilen Alman yapımı “Leopard-2” ve İngiltere yapımı “Challenger-2” tanklarının nerelere konuşlanacağı Kiev yönetimi tarafından devlet sırrı gibi gizli tutulurken, bu tankların önümüzdeki ay Ukrayna tarafından başlatılacak karşı taarruzda kullanılacağı dile getiriliyor.

SCHOLZ DUYURDU

Ukrayna’ya Leopard-2 tanklarının teslim edildiğini Almanya Başbakanı Olaf Scholz şahsen duyurdu. Batılı müttefikleri arasında kararlaştırılan askeri yardım paketi çerçevesinde Berlin’in üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Scholz, “Almanya’nın payına düşen 18 adet Leopard-2 tankı teslim edildi. Böylece biz tanklarla ilgili görevimizi tamamladık” dedi. Alman Bild gazetesine göre, Almanya ayrıca bu yıl sonuna kadar Ukrayna’ya yapacağı 2.2 milyar Euro’luk (45.5 milyar TL) askeri yardımı 5.4 milyar Euro’ya (111.8 milyar TL) çıkardı, 2024 yılında ise bu rakamın 15 milyar Euro’yu (310.6 milyar TL) bulması bekleniyor.

BAKANDAN POZ

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İngiltere de kendi üretimi Challenger-2 tanklarını Ukrayna’ya teslim etti. Ukrayna’ya şimdilik 14 İngiliz tankı geldiğini sosyal medya hesabından paylaşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksander Reznikov, tanklardan birinin üzerine çıkarak poz verdi.



