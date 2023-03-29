Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Batı tankları ilk kez Ukrayna’da

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Rusya#Ukrayna
Batı tankları ilk kez Ukrayna’da
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Ukrayna, Batı’dan Alman yapımı Leopard-2 ve İngiltere yapımı Challenger-2 tanklarını aynı anda teslim aldı. Bu tankların Ukrayna’nın gelecek ay başlatılacak karşı taarruzunda kullanılması bekleniyor. Batı ittifakı, Almanya’daki Ramstein Üssü’nde son zirvesinde 2023’te Kiev’e 300 civarında tank verilmesini karara bağlamıştı.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı 400’üncü gününü geride bırakmak üzereyken, Almanya ile İngiltere, söz verdiği ana muharebe tanklarını Ukrayna’ya teslim etti. Gönderilen Alman yapımı “Leopard-2” ve İngiltere yapımı “Challenger-2” tanklarının nerelere konuşlanacağı Kiev yönetimi tarafından devlet sırrı gibi gizli tutulurken, bu tankların önümüzdeki ay Ukrayna tarafından başlatılacak karşı taarruzda kullanılacağı dile getiriliyor.

SCHOLZ DUYURDU

Ukrayna’ya Leopard-2 tanklarının teslim edildiğini Almanya Başbakanı Olaf Scholz şahsen duyurdu. Batılı müttefikleri arasında kararlaştırılan askeri yardım paketi çerçevesinde Berlin’in üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Scholz, “Almanya’nın payına düşen 18 adet Leopard-2 tankı teslim edildi. Böylece biz tanklarla ilgili görevimizi tamamladık” dedi. Alman Bild gazetesine göre, Almanya ayrıca bu yıl sonuna kadar Ukrayna’ya yapacağı 2.2 milyar Euro’luk (45.5 milyar TL) askeri yardımı 5.4 milyar Euro’ya (111.8 milyar TL) çıkardı, 2024 yılında ise bu rakamın 15 milyar Euro’yu (310.6 milyar TL) bulması bekleniyor.

BAKANDAN POZ

Haberin Devamı

İngiltere de kendi üretimi Challenger-2 tanklarını Ukrayna’ya teslim etti. Ukrayna’ya şimdilik 14 İngiliz tankı geldiğini sosyal medya hesabından paylaşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksander Reznikov, tanklardan birinin üzerine çıkarak poz verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür