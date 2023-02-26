Batı bu kez Kiev’e savaş uçağı mı verecek

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Almanya ve Kanada, Kiev yönetimine taahhüt ettikleri Leopard 2 ana muharebe tank sayısında artışa gitti. Yeni düzenleme ile Almanya’nın Ukrayna’ya vereceği tank sayısı 18’e çıktı. Kanada da 4 yerine 8 Leopard 2 tankı sevk edeceğini bildirdi.

‘BU FİKRE AÇIĞIZ’

Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesine dair olumlu konuşan ülkelerin sayısı da artıyor. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Kiev’e Mig-29 ve SU-24 gibi uçaklarını verecek üçüncü ülkelere kendi jetlerini temin edebileceklerini açıklamasının ardından bir çıkış da Kopenhag’dan geldi. Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, Kiev’e savaş uçağı verme fikrine açık olduklarını söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ABC News’a verdiği röportajda Ukrayna’ya ihtiyaç duydukları malzemeleri gönderdiklerini belirterek “Şu an F-16’ya ihtiyaçları yok” şeklinde konuştu.