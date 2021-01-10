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Hürriyet
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Dünya
Razi CANİKLİGİL/WASHINGTON
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Baskına önceden hazırlanmışlar

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Baskına önceden hazırlanmışlar
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Sosyal medyada 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne düzenlenen baskının haftalar önceden planlandığına dair görüntüler ortaya çıktı.

ABD demokrasisine büyük darbe vuran 6 Ocak’taki Kongre baskınının yankıları sürüyor. Joe Biden’ın başkan seçildiğinin tescil edilmesi için oturum düzenlendiği sırada Kongre’ye giren Trump taraftarlarının haftalar önceden hazırlandığına dair sosyal medyada görüntüler yayınlanıyor.

‘PENCE’İ ASIN’ SESLERİ

Bazı göstericilerin yanında onlarca plastik kelepçe de getirdiği görülüyor. Bu da ‘Eylemciler, Kongre üyelerini rehine mi alacaktı’ sorularına yol açıyor. Bir eylemcinin üzerinde yarı otomatik tüfek çıkarken, diğer bir eylemcinin aracından 11 adet bomba çıktığı belirtildi. Görüntülerde eylemcilerin Senato Başkanı olarak oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence aleyhine de ‘Mike Pence’i asın!’ diye slogan attıkları duyuluyor. Baskın sırasında dört gösterici ve bir polis memuru hayatını kaybetmişti. ABD basınında oylama öncesinde Pence’in oturuma müdahale etmesi yolundaki Trump’ın çağrılarına karşı durduğu, böyle bir yetkisinin olmadığını kendisine ilettiğine dair haberler çıkmıştı.

3 Kasım seçimleri sonrasında Seçiciler Kurulu 14 Aralık’ta toplanmıştı. Seçiciler Kurulu’ndan Joe Biden’a 306, Donald Trump’a ise 232 oy çıkmıştı.

ÖVGÜLER SÜRÜYOR

Baskın günü de Kongre bu sonucu teyit edip Biden’ı başkan ilan etmek için toplanmıştı. Pence de baskıya rağmen oylamaya müdahale etmemeyi seçmişti. İşte bu tavrından ötürü Pence destek bulmayı sürdürüyor. Cumhuriyetçi Parti’den olan Eski Temsilciler Meclisi Bakanı Newt Gingrich, “Pence cesur bir duruş sergiledi. Anayasa yemininin bir parti, politika veya kişi için olmadığını gösterdi. Doğru olduğuna inandığı şeyi yaptı ve bunu muazzam bir baskı altında yaptı. Cesareti övgüyü hak ediyor” dedi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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