Başkana karantina

Çin’in başkenti Pekin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştükten sonra önceki gün ülkesine dönen Battulga ve heyetindeki Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar, Moğolistan’ın Pekin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi D.Gankhuyag, Tümgeneral T. Badral ve diğer üst düzey yetkililer ihtiyati tedbir olarak 14 günlüğüne karantinaya alındı. Şi, Battulga ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Çin hükümeti ve halkının tüm gücüyle Kovid-19 ile mücadele ettiğini, Moğolistan’ın gösterdiği desteğin kendileri için değerli olduğunu bildirmişti. İşte dünyanın korona günlüğü: