Basın toplantısında inanılmaz anlar: Biden'ın sözlerini yarıda kestiler, mikrofonu bırakıp sahneden inmek zorunda kaldı

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G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'da iki gün geçiren ve ikili görüşmeler için rotasını Vietnam'e çeviren Biden düzenlediği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplarken Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre araya girip başkanın sözlerini kesti ve "Herkese teşekkür ederim. Basın toplantımız sona ermiştir." dedi.



Başkanın konuşmasının aniden kesilmesi, basın mensuplarını şoke ederken Biden bir süre mikrofonun kapatıldığını fark etmeden konuşmasına devam etti daha sonra mikrofonu bırakıp ayaklarını sürüyerek kuluse geri döndü.



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Basın toplantısında dikkat çeken bir başka gariplik ise 80 yaşındaki ABD başkanı bir basın mensubunun sorusunu cevaplamaya çalışırken arkadan gelen müzik sesiydi.



Biden'in mikrofonunun kapatılması sonrası müzik sesi daha yükseldi, bu sırada Biden konuşmaya devam etti ancak sözleri duyulmadı.

GÜÇ GÖSTERİSİ OLMASI GEREKİYORDU

ABD başkanlığı için 2024 yılında yeniden aday olmak isteyen Biden, eski başkan Donald Trump ile yaşları nispeten yakın olmasına rağmen 'ilerleyen yaşı' nedeni tartışmaların tam göbeğinde.

ABD'de yapılan son anketlerden birinde katılımcıların yüzde 73'ü Biden'ı 'çok yaşlı' gördüklerini belirtirken, CNN'in yaptığı ankette Demokrat eğilimli seçmenlerin üçte ikisi Biden'ın 2024 adayı olmasını istemediğini söyledi. Biden'ın danışmanları, onun küresel sahnedeki faaliyetlerinin adaylığı önündeki engelleri kaldırabileceğine inanıyor.

80 yaşındaki liderinson 5 gün içinde dünyadaki farklı ülkelere yaptığı ziyaretler yaklaşan seçimler öncesi 'bir güç gösterisi'olması gerekirken, ABD başkanının sözünün yarıda kesildiği ve sahneden inmek zorunda kaldığı basın toplantısı dünya gündemine oturdu.