Avusturya'dan skandal çağrı: Türkiye ile müzakereleri durdurun

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18 yıl önce başlayan ancak daha sonra durma noktasına gelen Avrupa Birliği (AB) müzakereleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında yaptığı açıklama ile yeniden gündeme alındı.

AVUSTURYA: TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİ SONLANDIRIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Avrupa Birliği'nden sıcak mesajlar gelmeye devam ederken Avusturya, Türkiye'nin katılım müzakerelerinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Alman Welt gazetesine konuşan Avusturya Şansölye Karl Nehammer "Ankara ve Brüksel arasında daha fazla yakınlaşmadan yanayız, ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz" ifadelerini kullandı.



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"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

AB ve Türkiye arasında, temelinde karşılıklı güven ve işbirliğinin yer aldığı yeni bir ortaklık kurulması gerektiğini söyleyen Nehammer "Birbirimize karşı dürüst davranmamız önemli. Bu yıllardır dondurulmuş olan katılım müzakerelerinin resmen sona erdirilmesi ve işbirliği için yeni bir konsept geliştirilmesini içeriyor" dedi.

Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkileri geliştirmek için ikili düzeyde başarılı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Şansölye "Yakın gelecekte Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim" dedi.

"UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE ANKARA DAHİL OLMALI"

Röportajında Ukrayna'da devam çatışmalara da değinen Nehammer ateşkes kararına Batı'nın değil Ukrayna'nın karar verebileceğini söyledi ve ekledi;

"Ateşkes ve barış müzakerelerine Türkiye, Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de dahil edilmesi önemli. Savaş devam ettiği sürece Ukrayna'ya dayanışma göstereceğiz ve insani destek sağlayacağız"





HAKAN FİDAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Welt haberinde TÜRKİYE'nin AB için çok önemli bir ortak olmaya devam ettiğini belirtti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya dikkat çekti:

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"Avrupa Birliği, TÜRKİYE olmadan gerçek anlamda küresel bir oyuncu olamaz.Katılım süreci yeniden canlandırılmalıdır. Avrupa'dan daha cesur adımlar bekliyoruz"