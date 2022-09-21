Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lapid'den 'büyükelçi kararı' sonrası ilk görüşme! İsrail'den açıklama...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde dün İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. İsrail’den yapılan açıklamada, bunun 2008 yılından bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir İsrail Başbakanı'nın ilk görüşmesi olduğu belirtilerek “Görüşme sırasında Başbakan Lapid ilişkilerin seviyesinin yeniden yükseltilmesinin yanı sıra İsrail’in yeni Türkiye Büyükelçisi olarak Irit Lillian’ın atama kararını dile getirdi” denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından dün gerçekleşen görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada “Bu görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağının ve İsrail ve Türkiye’nin karşılıklı olarak yeniden Büyükelçi ve Başkonsolos atayacağının ilan edilmesi sonrasında bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ilk görüşmesi oldu” denildi.



İsrail Başbakanı Yair Lapid

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Açıklamada, ayrıca iki liderin terörle mücadele ve genel olarak terör konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, İsrail ve Türkiye arasında ekonomi ve enerji alanlarında iş birliği konularında da görüşerek, bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Lapid’in iki ülke arasından uçuşların yeniden başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdiği ve bu adımın iki ülke arasındaki turizme de büyük katkı sağlayacağını belirttiği aktarıldı.

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BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK: ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki temasları kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATOdaki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek,dedi.