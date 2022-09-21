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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lapid'den 'büyükelçi kararı' sonrası ilk görüşme! İsrail'den açıklama...

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#Erdoğan#BM#Görüşme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 12:44

Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in olduğu çok sayıda liderle görüştü. İsrail'den iki liderin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada “Bu görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağının açıklanmasından sonra İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ilk görüşmesi oldu” denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde dün İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. İsrail’den yapılan açıklamada, bunun 2008 yılından bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir İsrail Başbakanı'nın ilk görüşmesi olduğu belirtilerek “Görüşme sırasında Başbakan Lapid ilişkilerin seviyesinin yeniden yükseltilmesinin yanı sıra İsrail’in yeni Türkiye Büyükelçisi olarak Irit Lillian’ın atama kararını dile getirdi” denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından dün gerçekleşen görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada “Bu görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağının ve İsrail ve Türkiye’nin karşılıklı olarak yeniden Büyükelçi ve Başkonsolos atayacağının ilan edilmesi sonrasında bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ilk görüşmesi oldu” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lapidden büyükelçi kararı sonrası ilk görüşme İsrailden açıklama...

İsrail Başbakanı Yair Lapid

BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

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Açıklamada, ayrıca iki liderin terörle mücadele ve genel olarak terör konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, İsrail ve Türkiye arasında ekonomi ve enerji alanlarında iş birliği konularında da görüşerek, bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Lapid’in iki ülke arasından uçuşların yeniden başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdiği ve bu adımın iki ülke arasındaki turizme de büyük katkı sağlayacağını belirttiği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lapidden büyükelçi kararı sonrası ilk görüşme İsrailden açıklama...

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATOdaki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lapidden büyükelçi kararı sonrası ilk görüşme İsrailden açıklama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki temasları kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lapidden büyükelçi kararı sonrası ilk görüşme İsrailden açıklama...

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