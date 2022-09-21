Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FIFA Başkanı Infantino arasında gülümseten diyalog

Güncelleme Tarihi:

#ABD#FIFA#Gianni Infantino
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 11:02

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Infantino, bu toptan sadece 1 tane üretildiğini söyledi. Şampiyonanın yapılacağı Katar'a gideceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FIFA Başkanı arasındaki diyaloglar gülümsetti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye ederken bu toptan sadece 1 tane üretildiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan BMde dünyaya seslendi: Kalıcı barış çabalarımıza destek verilmeliCumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Kalıcı barış çabalarımıza destek verilmeliHaberi Görüntüle

KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI'NDA AYNI TAKIMDA OYNAYACAKLAR

Kendisine hediye edilen Dünya Kupası özel topuna kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonanın yapılacağı Katar'a gideceğini ifade etti.

Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" diye cevap verdi.

Haberin Devamı

Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" şeklinde yanıt vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" diye sordu. Infantino ise gülerek, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" dedi.

İkili arasında geçen diyalog ortamda bulunanların neşelenmesine sebep oldu.

Gözden Kaçmasın

Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi... Yunan basını skandal manşet ile duyurduErdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi... Yunan basını skandal manşet ile duyurduHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#FIFA#Gianni Infantino

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles
Satışlara ‘sosyal konut’ freni

Satışlara ‘sosyal konut’ freni

#Sosyal Konut

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles
Satışlara ‘sosyal konut’ freni

Satışlara ‘sosyal konut’ freni

#Sosyal Konut