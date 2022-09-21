Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FIFA Başkanı Infantino arasında gülümseten diyalog

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye ederken bu toptan sadece 1 tane üretildiğini söyledi.

KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI'NDA AYNI TAKIMDA OYNAYACAKLAR

Kendisine hediye edilen Dünya Kupası özel topuna kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonanın yapılacağı Katar'a gideceğini ifade etti.

Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" diye cevap verdi.

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Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" şeklinde yanıt vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" diye sordu. Infantino ise gülerek, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" dedi.

İkili arasında geçen diyalog ortamda bulunanların neşelenmesine sebep oldu.