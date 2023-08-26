Banyonuzdaki gizli tehlike! Duş alırken vücuda sprey gibi yayılıyor, akciğerlerinize ve cildinize zarar veriyor

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ABD'li dermatolog Dr. Scott Walter'un TikTok'ta paylaştığı ve yaklaşık 6 milyon kez izlenen bir video sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi ve insanların banyolarındaki gizli tehlikeyi ortaya çıkardı.

"CİLDİNİZ VE AKCİĞERİNİZ İÇİN DUŞ BAŞLIĞINIZI TEMİZLEYİN"

İnsanların ciltlerine ve akciğerlerine zarar vermemek için banyo duş başlıklarını temizlemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Scott Walter, 45 saniyelik videosunda tehlikenin 'biyofilm'lerden kaynaklandığını vurgulayarak şunları söyledi;

"Bunu bu sene gittiğim bir bir dermatoloji konferansında öğrendim. Duş başlıklarımızın içinde yaşayan 'biyofilm' adı verilen bakteri kümeleri bir kale gibi, kolay kolay aşılamıyor"



KOLAY KOLAY TEMZİLENEMEZLER

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Biyofilmler hücrelerin birbirine ve bulundukları yüzeye yapıştıkları bir mikroorganizma kümesidir. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı polimerik bir maddenin (EPS) içine gömülüdürler. Dolayısıyla bulundukları alanlardan temizlenmeleri kolay değildir.

BİR SPREY GİBİ TÜM VÜCUDUNUZA YAYILIYOR

NewYorkPost gazetesinde yer alan haberde bakteriyel biyofilmlerin cilt rahatsızlıkları ve solunum sorunlarına neden olduğu belirtilirken doktor Walter da sigara içenler, akciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi düşük olanların özellikle dikkatli olması gerektiğini. vurguladı:

"Duş başlığına yerleşen bu bakteriler banyo sırasında ince bir spreye dönüşür ve hem cildinizezarar verip hem de akciğerde hasara neden olabilir"

PLASTİK DUŞ BAŞLIKLARINDAN DAHA ÇOK METALLERE TUTUNUYOR

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırma da duş başlıklarına yerleşen bakterilerin duş sırasında sprey haline geldiğini ve insanların bunları soluyarak hasta haline geldiğini kanıtlamıştır.

Yapılan son araştırmalar bakterilerin plastik duş başlıklarından daha çok metal duş başlıklara yerleştiğini ortaya koyarken doktor Walter bakterilerin varlığını ortadan kaldırabilecek bir temizlik yöntemi de önerdi.



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Dermatolog, takipçilerine duş başlıklarını temizlemek için 'beyaz sirke' kullanabileceklerini belirterek iki farklı yöntem önerdi.

İlk yöntemde duş başlığını beyaz sirke ile dolu bir kabın içine koyan Walter duş başlığının en az 4-5 saat sirke içinde bekletilmesini önerdi.

İkinci yöntemde ise duş başlığını beyaz SİRKE ile dolu plastik bir poşete koyup ağzını sıkıca bantladı.

AYDA BİR KEZ TEMİZLENMELİ

Uzmanlar çoğu insan bunu yapmasa da duş başlığının ayda en az bir kez temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.