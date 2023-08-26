500 milyon dolarlık anlaşma tansiyonu yükseltti! 32 jet, 9 savaş gemisi yola çıktı...

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ABD geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklama ile Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiğini duyurdu.

ÇİN'İN TEPKİSİ SERT OLDU:

ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu ekipmanın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğini iddia etse de Çin'in tepkisi sert oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin Washington'a "kararı derhal geri çekmesi" çağrısında bulunurken Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang XiaogangÇin'in silah satışına kesinlikle karşı olduğunu vurgulayarak anlaşmayı ülkenin içişlerine "ağır bir müdahale" olarak değerlendirdi.

Xiaogang anlaşma için "Tek Çin ilkesini ihlal eden iğrenç bir eylem" cümlesini kullandı.

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Associated Press (AP) haber ajansı ise bugün Çin'in bölgeye 32 savaş uçağını ve donanmadan 9 savaş gemisini gönderdiğini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı da dün sabah 06.00'dan bugün sabah 06.00'ya kadar 24 saat içinde 32 jet ve donanmaya ait 9 geminin bölgelerinde tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında göre savaş uçaklarından 20'si ülkenin Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdi.



Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ), ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.

Tayvan Çin'in ihlali sonrası alarm durumuna geçti ve füze sistemlerini aktif hale getirdi.

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor.

ÇİN yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.

Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

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Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.